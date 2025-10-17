影／18米光雕「光獸」自爆疑因大雨 當年「黃色小鴨」也爆鴨

基隆潮藝術在戶外展出19組創作光雕國內外藝術家團隊作品，位和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。民眾目擊直呼太震撼，想起多年前也爆掉的「黃色小鴨」。市府表示，已啟動修復作業，並查明原因強化大型裝置的監測與維護。

光獸自開展以來為潮藝術海展區的指標作品，夜間點燈效果與空間氛圍成為社群熱門拍攝景點，吸引眾多民眾與遊客前來觀賞。

基隆市府文化觀光局今天說明，昨晚7時15分出現破損。現場工作人員通報無人受傷，已與藝術家團隊勘查原因及安全評估，並全力進行後續處理與修復事宜。對此次意外深感遺憾，將會檢討展覽安全管理機制，強化大型裝置的監測與維護，確保觀眾在欣賞作品時的安全。

文觀局說，作品是帆布做的，外在環境風吹雨淋充滿各種風險，昨晚突下了一場很大的雨，不排除溫差太大導致氣膜受損爆掉。

附近居民今天說，昨天有人看到爆掉，都看傻眼，有發出聲音，直說「太震憾了」；還有民眾表示，多年前基隆港有展黃色小鴨，當時也曾爆鴨全部癱軟在海面上，看起來有點像。

光獸Mossmo是陳普作品，作品材質為大型充氣+光影的立體裝置。作品介紹為穿越光影追尋歷史痕跡的Mossmo光獸，在歷史回聲與文化交織的阿根納造船廠，一隻來自光之森的生物悄現身，牠身體柔軟如苔，能感知環境、綻放溫暖的光芒。

光獸不只是森林中的旅者，也是光與影之間的行者。牠穿梭工業遺構之中，拾起歷史的痕跡，把奇幻與純真注入這片風華歲月與時代見證的歷史場域，在每個角落中灑下微光。藉此，邀請觀眾放慢腳步，隨著光獸一同踏上一段歷史記憶與自然生態的探索旅程。在這座充滿時代紋理的造船廠中，感受山海交融的自然風貌，與光獸一同在時間的縫隙中，尋光前行。