快訊

寶可夢抱歉了！哈克龍巨大毛絨玩具變旅遊神物 他讚：搭機成頸枕太好用

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／18米光雕「光獸」自爆疑因大雨 當年「黃色小鴨」也爆鴨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。記者游明煌／攝影
和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。記者游明煌／攝影

基隆潮藝術在戶外展出19組創作光雕國內外藝術家團隊作品，位和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。民眾目擊直呼太震撼，想起多年前也爆掉的「黃色小鴨」。市府表示，已啟動修復作業，並查明原因強化大型裝置的監測與維護。

光獸自開展以來為潮藝術海展區的指標作品，夜間點燈效果與空間氛圍成為社群熱門拍攝景點，吸引眾多民眾與遊客前來觀賞。

基隆市府文化觀光局今天說明，昨晚7時15分出現破損。現場工作人員通報無人受傷，已與藝術家團隊勘查原因及安全評估，並全力進行後續處理與修復事宜。對此次意外深感遺憾，將會檢討展覽安全管理機制，強化大型裝置的監測與維護，確保觀眾在欣賞作品時的安全。

文觀局說，作品是帆布做的，外在環境風吹雨淋充滿各種風險，昨晚突下了一場很大的雨，不排除溫差太大導致氣膜受損爆掉。

附近居民今天說，昨天有人看到爆掉，都看傻眼，有發出聲音，直說「太震憾了」；還有民眾表示，多年前基隆港有展黃色小鴨，當時也曾爆鴨全部癱軟在海面上，看起來有點像。

光獸Mossmo是陳普作品，作品材質為大型充氣+光影的立體裝置。作品介紹為穿越光影追尋歷史痕跡的Mossmo光獸，在歷史回聲與文化交織的阿根納造船廠，一隻來自光之森的生物悄現身，牠身體柔軟如苔，能感知環境、綻放溫暖的光芒。

光獸不只是森林中的旅者，也是光與影之間的行者。牠穿梭工業遺構之中，拾起歷史的痕跡，把奇幻與純真注入這片風華歲月與時代見證的歷史場域，在每個角落中灑下微光。藉此，邀請觀眾放慢腳步，隨著光獸一同踏上一段歷史記憶與自然生態的探索旅程。在這座充滿時代紋理的造船廠中，感受山海交融的自然風貌，與光獸一同在時間的縫隙中，尋光前行。

今年是基隆潮藝術的第十年，展覽從過往正濱漁港一帶，重新規畫成「山、海、城」三大展區，在戶外展出19組創作光雕等國內外15組藝術家團隊作品，包括基隆城際轉運站、海洋廣場、中山陸橋、至善大樓、委託行商圈、基隆美術館、基隆塔、信二防空洞、漁會正濱大樓、舊正濱派出所、阿根納造船廠遺構與原民會館觀海平台等場域。

和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。記者游明煌／攝影
和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。記者游明煌／攝影
和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。記者游明煌／攝影
和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。記者游明煌／攝影
和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。圖／文化觀光局提供
和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣趴地。圖／文化觀光局提供

基隆港 藝術家 團隊

延伸閱讀

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

新北基宜大雨特報 今飆38度極端高溫 周末東北季風挾冷空氣有感降溫

熱帶系統增強延至明天！風神颱風估周末才生成 全台有雨「3地防豪雨」

侯友宜參觀台灣設計展 肯定彰化傳產大縣行行出狀元

相關新聞

影／18米光雕「光獸」自爆疑因大雨 當年「黃色小鴨」也爆鴨

基隆潮藝術在戶外展出19組創作光雕國內外藝術家團隊作品，位和平島阿根納舊造船廠18米高的「光獸Mossmo」昨晚自爆消氣...

新市政大樓流失884坪公地 恐違國產法 基市府：依法合規

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新...

基隆阿根納18公尺高光雕「光獸」突自爆趴地 民眾：太震撼

基隆潮藝術上月開展，為期一個月，在戶外展出19組創作光雕等國內外15組藝術家團隊作品，其中位在和平島阿根納廢棄舊造船的光...

基隆議長童子瑋提拆基隆東岸高架橋 交通黑暗期三方案可解

基隆市議長童子瑋被視為民進黨下屆市長熱門參選人，日前提出拆除東岸高架與親民等三連棟大樓引發熱議，很多市民憂心交通黑暗期才...

宜縣府規劃公共自行車招商 最快2027年上路

宜蘭縣政府今天表示，已決定辦理公共自行車設置招商作業，最快將於2027年在縣內投放2250輛公共自行車、設置90處租賃站...

基隆眷村文化節25日登場 遊戲、情境重現歷史記憶

「基隆眷村文化節」將於25日至26日在國門廣場登場，活動包含3大主題表演、4大古早味遊戲、5大情境布置，還有眷村角色不時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。