基隆阿根納18公尺高光雕「光獸」突自爆趴地 民眾：太震撼

基隆潮藝術上月開展，為期一個月，在戶外展出19組創作光雕等國內外15組藝術家團隊作品，其中位在和平島阿根納廢棄舊造船的光雕「光獸」16日晚間7點多突自爆，全部消氣趴在地上如一攤爛泥。民眾目擊直呼震撼。

基隆市府文化觀光局晚間緊急說明表示，「光獸」因現場突發狀況暫停展出，已安排藝術家進行修復與調整，會盡讓光獸再次與大家見面。

今年是基隆潮藝術的第十年，展覽從過往正濱漁港一帶，重新規畫成「山、海、城」三大展區，19組藝術家在基隆城際轉運站、海洋廣場、中山陸橋、至善大樓、委託行商圈、基隆美術館、基隆塔、信二防空洞、漁會正濱大樓、舊正濱派出所、阿根納造船廠遺構與原民會館觀海平台等場域中展出作品。

今年的作品形式多元，涵蓋行為表演、空間裝置、新媒體、雕塑、繪畫與影像等創作，從18公尺高的巨型氣囊裝置到僅5公分的生物藝術作品不等。