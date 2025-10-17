新市政大樓流失884坪公地 恐違國產法 基市府：依法合規

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，預計吸資51億元。綠營議員昨到監察院檢舉市府違反國有財產法，奉送公有地884坪給建商。市府強調，程序都依法合規。

民進黨議員鄭文婷向監察院遞交檢舉函指，基隆市府與市長謝國樑涉嫌以合建都更方式，規避國有財產法及土地法規定，將位於中正區港灣段的市有土地交由建商開發，恐造成884坪公有地流失。

鄭指出，依國有財產法第53條明定，非公用財產類空屋、空地，並無預定用途，面積未達1650平方公尺者，得由國有財產局辦理標售。面積1650平方公尺以上者，不得標售。市府名下位於港灣段三小段2-7、1-11地號的土地面積共4387平方公尺（約1327坪），依法不得標售，亦即禁止公有土地淪為私人所有。

鄭還說，市府擬以合建都更名義，與建商合建新市政大樓。根市府內部簡報試算，完工後市府僅分回約5900坪樓地板面積，實施者分得約1萬1000坪，土地持分比2：1，建商取得約三分之二土地約884坪，導致市府永久喪失土地所有權。

她舉北市案例為例，輝達因擔憂開發過程可能洩露企業機密，拒絕與擁有地上權的新光集團合作興建基地，顯示合建模式存在風險。

市府副發言人林廷翰回應，相關程序依法合規，也有檢調廉的廉政平台監督。