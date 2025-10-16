宜縣府規劃公共自行車招商 最快2027年上路
宜蘭縣政府今天表示，已決定辦理公共自行車設置招商作業，最快將於2027年在縣內投放2250輛公共自行車、設置90處租賃站點，供民眾租用。
共享自行車oBike曾在2017年，於宜蘭投放約1900輛腳踏車，主打隨借隨還、不受限制，無須定點停放；但因業者停止營運，這些腳踏車之後淪為街頭垃圾，最後只好由各地鄉鎮市公所清潔隊拖吊處理，業者最後在2019年退出宜蘭。
因宜蘭在地接駁交通不便，近年來許多遊客到宜蘭，或是當地民眾通勤通學，常抱怨為何沒有公共自行車可利用，短距離移動相當不便，也影響遊客搭乘大眾運輸到宜蘭的意願；經各地頻頻反映，縣府允諾重新評估。
縣府交通處今天表示，已編列新台幣450萬元，將規劃辦理公共自行車相關招商作業，希望於明年底完成招商，最快2027年上路。
交通處說，初步構想是以頭城礁溪、大宜蘭（宜蘭市、員山、壯圍）及大羅東（羅東、五結、冬山）地區為優先，規劃設置90處租賃站點、投入2250輛公共自行車，並建置2處服務中心及1處調度維修中心。
交通處指出，期盼屆時藉由公共自行車設置，節省民眾交通成本、降低空氣污染、提升觀光效益及增加公共運輸使用率。
