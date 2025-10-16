基隆眷村文化節25日登場 遊戲、情境重現歷史記憶

「基隆眷村文化節」將於25日至26日在國門廣場登場，活動包含3大主題表演、4大古早味遊戲、5大情境布置，還有眷村角色不時現身，與遊客一同走進眷村的歷史記憶。

基隆市政府文化觀光局今天表示，活動以「光陰畫語－我的眷村生活」為主題，3大主題表演有雜耍藝趣、時光留聲、光陰劇場；4大古早味遊戲則是巷口晒衣布、厝邊沙包王、高蹺逗陣行、拼出畫中村，另5大情境布置則為門口拱門、眷村餐桌、布告欄、榕樹、晒衣場，重現眷村巷弄風貌，讓民眾彷彿置身懷舊場景。

文觀局指出，為讓活動更具趣味與互動性，預計安排村長、眷村媽媽、軍官、學生4種眷村角色，不定時現身與民眾互動玩遊戲，現場並集結約25家充滿眷村與基隆在地特色的美食，讓民眾品嚐記憶中最熟悉的味道。

市府文觀局長江亭玫表示，眷村文化不僅是歷史的見證，更是台灣多元文化重要組成部分，希望透過文化節，讓更多人看見基隆眷村的獨特魅力，並藉由美食、遊戲與主題展演，讓這份珍貴的文化得以傳承推廣。