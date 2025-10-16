快訊

台東南島文化國際論壇今起辦3天 法、日學者分享獨特觀點

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
2025 南島文化國際論壇今年主題為「啟航與定錨」，10月16日至18日舉辦3天。圖／台東縣文化處提供
2025 南島文化國際論壇今年主題為「啟航與定錨」，10月16日至18日舉辦3天。圖／台東縣文化處提供

台東南島文化國際論壇進入第2年，今起在台東大學南島文化中心舉辦3天，法國語言學者齊莉莎率先分享她在台研究南島語歷程，日籍教授中生勝美明天將以日治時期著名人類學家鹿野忠雄的視角出發，帶領與會者認識蘭嶼的過去與未來。

2024南島文化論壇以「聚合．開放」為主題，今年聚焦「啟航與定錨」，10月16日至18日舉辦3天。此次活動共安排2場專題演講、4場主題論壇，今由文化處長李吉崇、史前館館長蔡政良及台東大學校長鄭憲宗聯手開幕。

李吉崇指出，縣府文化處今年再度攜手台東大學南島文化中心及史前文化博物館舉辦南島文化論壇，大家可以聚在一起、參與討論，讓彼此可以理解，希望在很多方面可以讓大家看見，並聚集力量。

蔡政良表示，南島語族的發展與向外連結非常重要，在政府、學術及實務工作者協力下，在南島文化發展的航線上，越來越多故事得以發生。

鄭憲宗說，台東地處於太平洋前緣，也是南島文化航線不可或缺的版圖，海洋故事不斷流傳，語言、音樂、工藝及信仰，也都在這片土地上發光發熱。

主辦單位指出，10 月16日第一場專題演講由專精南島文化的法國語言學者齊莉莎主講，分享在台灣從事南島語研究的歷程。日本櫻美林大學教授中生勝美，則是透過鹿野忠雄留下的蘭嶼舊照，進行一場影像人類學與歷史的對話。

2025 南島文化國際論壇今年主題為「啟航與定錨」，10月16日至18日舉辦3天。圖／台東縣文化處提供
2025 南島文化國際論壇今年主題為「啟航與定錨」，10月16日至18日舉辦3天。圖／台東縣文化處提供

台東 語言 鹿野忠雄

