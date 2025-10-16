拆基隆東岸高架橋交通隱憂 童子瑋提3大面向紓解

快訊

中央社／ 基隆16日電

基隆市議會議長童子瑋拋出拆除東岸高架橋議題引起討論，有市民憂心交通問題，童子瑋今天提出大眾運輸、貨運專用分流、調撥車道3大面向，紓解交通黑暗期車流。

童子瑋表示，基隆的「水岸城市願景」是環環相扣的概念，拆除崁仔頂的3連棟大樓，是讓旭川河重見天日的第1步，而要真正實現「解放天際、步行城市」的現代港都目標，關鍵的第2步是拆除東岸高架橋，就有機會將旭川河岸與愛一路，沿線規劃成林蔭大道和親水綠帶。

對於拆除東岸高架橋，外界關心可能帶來的交通黑暗期，童子瑋說，核心策略就是以「大眾運輸」取代私人運具，將捷運系統的完備視為拆除東岸高架橋的先決條件。如果捷運第2階段走台鐵路廊進入市區，就能大幅減少私人運具進入市區的車流，這才是最根本的解方。

童子瑋說，市府必須提前整合並規劃市區公車路線，作為捷運的有效接駁系統，提升服務品質與效率，此外，假日應鼓勵民眾搭乘國道客運及台鐵，並以觀光接駁公車，降低市區的觀光車流量。

童子瑋說，其次就是要強化「貨運車流」的專用分流與協調，才能確保港口運作不受影響，目前東岸碼頭的貨櫃車已可透過國道1號、台62、台62甲線分流，同時西岸碼頭的貨櫃車流也必須利用國道3號、台2己線、港西聯絡道進出，避免所有大型車輛都匯入市區，造成交通癱瘓。

童子瑋表示，更要善用「既有道路系統」的容量優勢疏導車流，西岸高架橋及中山一、二路的通車已大量分攤車流，針對尖峰時段，孝二路等連接國道路段可採用「調撥車道」彈性運用車道方向，中正區、信義區的車流，則可以由台62線進出基隆，而非全部依賴東岸高架橋路徑。

童子瑋說，必須學習用更進步的方法應對挑戰，而不是逃避挑戰，要透過交通專業的評估、大眾運輸的啟動，加上與中央的協調，才能真正讓基隆成為現代化港都，這是1名政治人物面對問題應該有的態度。

