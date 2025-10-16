新市政大樓改建綠議員監院檢舉違法 基市府：都依法合規

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，預計吸投資51億元。民進黨議員鄭文婷今到監察院檢舉市府違反國有財產法，奉送公有地884坪給建商。市府說，相關程序都依法合規。

鄭文婷向監察院遞交檢舉函指出，基隆市政府與市長謝國樑涉嫌以「合建都更」方式規避國有財產法及土地法規定，將位於中正區港灣段的市有土地交由民間建商開發，恐造成884坪公有地流失。

鄭文婷指出，依據國有財產法第53條明定，非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積未達1650平方公尺者，得由財政部國有財產局辦理標售。面積在1650平方公尺以上者，不得標售。」而基隆市政府名下位於港灣段三小段2-7、1-11地號的土地面積共4387平方公尺（約1327坪），依法不得標售，亦即禁止公有土地淪為私人所有。

鄭文婷說，依土地法第25條規定，直轄市或縣（市）政府對於其所管公有土地，非經該管區內民意機關同意，並經行政院核准，不得處分或設定負擔或為超過10年期間之租賃。新市政大樓合建都更案市府至今未曾送至議會審議通過，更遑論依法尚須行政院核准，證明尚有許多法定程序未備，市府就急著在年底前招商，明顯違法。

鄭文婷指出，市府擬以「合建都更」名義，與建商合建新市政大樓。根據市府內部簡報試算，完工後市府僅能分回約5900坪樓地板面積，實施者則分得約1萬1000坪，土地持分比例為2：1，由建商取得約三分之二土地約884坪，將導致市府永久喪失土地所有權。

她並舉台北市近期案例為例，輝達（NVIDIA）因擔憂開發過程可能洩露企業機密，而拒絕與擁有地上權的新光集團合作興建基地，顯示合建模式存在高度風險。呼籲監察院盡速啟動調查，釐清市府是否藉合建方式規避國有財產法、違反土地法等規範。

基隆市政府副發言人林廷翰回應，相關程序都依法合規，同時也有由檢調廉多方組成的廉政平台嚴格監督。對於未來推動的細節，市府都發處及政風處也會持續說明，讓社會大眾了解。