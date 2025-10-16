鐵人三項週末台東登場 市區和台11線局部交管

快訊

中央社／ 台東縣16日電

2025台東之美鐵人三項國際賽將於18、19日在台東森林公園活水湖登場，將有近2000名選手參加。台東縣警察局今天表示，活動期間將於台11線及馬亨亨大道實施局部交通管制。

台東縣警察局今天發布新聞稿表示，台東之美鐵人三項國際賽分為超級鐵人226公里、半程鐵人113公里、標準51.5公里及小鐵人12.2公里等組別，屆時將有來自國內外近2000名鐵人三項好手共襄盛舉。

其中226公里及113公里組自由車項目將於18日上午7時自台東市活水湖出發，沿途經過中華大橋、富岡、加路蘭、水往上流、都蘭、東河、隆昌、金樽、小馬、都歷至八邊橋折返。

51.5公里組則於19日上午7時30分出發，路線為森林公園、馬亨亨大道、中華大橋、富岡、加路蘭、水往上流、興隆國小折返。

台東縣警察局表示，為確保比賽順利進行，中華大橋北向南匝道口、馬亨亨大道（森林公園入口）慢車道、中華路通往中華大橋路口、志航路一段與馬亨亨大道路口、興隆國小及八邊橋南端道路將於比賽期間實施交通管制；路跑項目將自活水湖出發，折返點設於馬亨亨大道與志航路口。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，這次賽事將採取間歇性、彈性交通管制，並非全線封閉。呼籲選手應遵守道路交通安全規則，用路人及選手行經路口時務必減速慢行，遵循員警、義交及工作人員之引導，以確保賽事安全順利進行。

