影／基隆老舊公園變身迷你足球場 陽光男孩翻轉景觀小朋友踢球樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市東明路77巷迷你足球場，小朋友結伴來踢球，也成居民休憩場所，翻轉老舊社區景觀。記者游明煌／攝影
基隆市東明路77巷迷你足球場，小朋友結伴來踢球，也成居民休憩場所，翻轉老舊社區景觀。記者游明煌／攝影

基隆市信義區禮儀里東明路77巷一處老舊公園，過去老舊雜亂，經里長郭金德及市議員陳宜爭取，如今華麗轉身，整建場地結合彩繪社區，成為一處很有運動風的迷你足球場，平時小朋友結伴來踢球，也成居民休憩場所，翻轉老舊社區景觀。

足場場鋪上綠色人工草皮，圍牆搭配畫了很多足球，正前方舊公寓大樓牆面彩繪兩個足球男孩，並舉手相迎「禮儀里歡迎你」，男孩胸前的編號就是社區門牌號碼，周邊牆面都經過設計粉刷，讓原本老舊公園及社區華麗轉身。

市議員陳宜說，原來草皮外型就是足球場的樣子，只是少了運動的元素，她大力爭取，運動風牆面及球場完工後，每天都會吸引民眾休憩。基隆很多老舊社區公園可以多打造有運動風的場域，讓市民多加運動。

禮儀里長郭金德表示，這塊地最早是舊宿舍，後來改成社區公園，但日積月累設施有一些損壞，後來向區公所爭取改為足球場，除了綠地外，也和大樓住戶溝通，把老舊牆面彩繪，配合足球場後變得很很漂亮，社區一起共同維護環境整潔。

昨足球場有幼兒園小朋友來練習帶球射門，教練在一旁指導小朋友作好基本動作，還有不少居民來觀看。教練說，社區型的小球場對小朋友的律動很有幫助，不是正式場地，但可享受踢球的樂趣，小朋友都踢得很開心。

足球 運動

