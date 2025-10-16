基隆市政大樓改建公辦都更 綠議員將赴監院檢舉違國有財產法

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，預計吸投資51億元。民進黨議員鄭文婷今到監察院檢舉市府違反國有財產法，奉送公有地884坪給建商。市府說，相關樓地板權利變換有都更法令規範，怎分配現在言之過早，廉政平台監督，過程絕對公正公開透明。

鄭文婷說，今天上午9時30分到監察院具狀向監察院檢舉基隆市政府，近期推動的新市政大樓開發案，採取「合建」方式與民間建商合作，表面上以公私合建名義興建辦公大樓，實際上卻涉及公有土地變相流失的疑慮。

鄭文婷指出，依據國有財產法第53條明確規定，「非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積未達1650平方公尺者，得由財政部國有財產局辦理標售；面積在1650平方公尺以上者，不得標售。」換句話說，超過500坪的公有土地依法不能出售。

市府卻以「合建」為名，實際上讓建商得以取得884坪的公有地，變相規避標售程序，嚴重違背國有財產法第53條的規定。市府不僅未向市民清楚說明權值分配比例與決策依據，也未曾提供完整的法律評估與財務可行性報告。此舉不僅讓公有資產面臨流失風險，更可能使未來市政運作長期受制於民間資本。

基隆市府政風處日前對此案說明，已建立廉政平台監督「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新案」 過程絕對公正公開透明。邀請檢察、廉政、調查、審計部等政府部門，以及台灣透明組織專家學者等共同參與。已召開兩次聯繫會議，在會議中說明都更案辦理進度，並針對外界質疑「共同負擔比例」及「權利變換與辦公空間分回」等議題，均由主辦單位逐一澄清並研商應對策略。

市府說，目前進度是都更案公開閱覽已經結束，相關樓地板權利變換有都更法令規範，招商文件尚未定稿，預計年底前公告招商。

新市政大樓基地面積1327坪，可開發總樓地板面積約1.8萬坪，土地權屬100％為基隆市政府所有，預計興建2棟大樓，市府規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回1棟辦公大樓。