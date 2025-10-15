宜蘭青創「艸祭製麵所」新品牌傳承四代好味道 冷泉麵自然純香
宜蘭裕興製麵廠的第四代接班人蔡仲霖、蔡柏年兄弟研發新創「艸祭CHAOJI製麵所」品牌，傳承家鄉記憶的好味道，嚴選5種麵粉、天然冷泉及海鹽為食材，經過17道工序，讓麵條保有單純的香氣及層次口感，艸祭今天在蘇澳舉辦上市發表會，吸引不少人品嘗都說好吃。
「裕興製麵廠」是位於蘇澳鎮一家老字號麵廠，這對兄弟為感念家族製麵養活全家，成為世代間的家鄉味記憶，謹記阿公祖訓「做自己敢吃的麵，再給別人吃」，保留傳統精神創立「艸祭CHAOJI製麵所」新品牌。「艸」代表麵條不添加化學成份，「祭」代表產品口味隨季節祭典限定推出。
今天在蘇澳鎮一米特觀光工廠舉辦新品發表會，蔡仲霖說，他們不添加、不矯飾，嚴選5種麵粉以蘇澳冷泉揉麵，用最天然的方式呈現原始風味，把麵粉以不同筋性做調配，達到口味零負擔及層次多元，讓麵條吃起來帶有最純粹的香氣與Q度。
除了原味麵條，還有蜜香紅茶及捻青綠茶麵，以冷泉麵為基底，加入小綠葉蟬吸食過的蜜香紅茶，不用加糖就能天然回甘；至於加入捻青後的綠茶，帶著草本香氣及淡淡堅果香。
艸祭同時也與私廚合作推出經典黃金雞油油蔥酥拌醬、南島風味蔥辣拌醬和家鄉黃金天然香蔥油，好醬配好麵，每一口都能嘗到真誠與溫度。
蔡仲霖表示，好物新品，目前除了在艸祭製麵所本店、一米特米食點心觀光工廠上市，更在在地創生專區品牌的宜蘭迺菜市場、薪寬茶園、蘭園養蜂場有產品，此外新光三越百貨的艸祭CHAOJI製麵所專區也有販售。
