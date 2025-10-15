宜蘭人瑞超可愛...親友借錢分等級 縣府拜訪要約時間還站門口迎接

快到重陽節，宜蘭有100多位人瑞，代理縣長林茂盛一一親訪送重陽禮，發現不少長者身體健康、言談舉止可愛，例如優雅的吳林美質女士行程滿檔，見她得提早約時間；受過日本教育吳火春先生堅持站門口，等候來訪的縣府長官；陳金霞女士面對不同的家人借錢，她出借金額有所不同，逗笑所有人。

全縣100多位人瑞，縣府送上每人重陽禮金2萬元、豬腳麵線，同意受訪者還獲贈一本「幸福百分百」人瑞專輯，內政部則請縣府轉送金鎖片滿百2錢、逾百0.5錢。由於專輯中特別放大了人瑞主照，今年剛滿百的游張玉蘭女士看到照片，翻開細細閱讀，與家人分享有趣故事，笑聲不斷；思緒清晰的黃水旺先生很珍惜這本書，他說，要把它當成「傳家寶」。

縣政府社會處說，人瑞很可愛，很重視縣府的拜訪，101歲吳火春先生知道代理縣長要送重陽賀禮，堅持站在門口等候，上前迎接；他受過日本教育，手機上網比年輕人都厲害，合影留念時，緊握代理縣長的手，感謝對長者關懷。

102歲吳林美質女士生活過得充實自在，每天早上走路到社區唱歌、跳舞，近中午到市場的中山老友會參與活動；代理縣長欲前往致贈重陽賀禮，需提早與這位優雅的女士預約行程，讓她紀錄安排時間。

縣府就連偏遠的原鄉部落也親自到訪，南澳鄉武塔部落103歲陳金霞女士，看見今年受訪出刊的百歲人瑞專輯，臉上露出靦腆微笑，過往回憶彷彿一幕幕重現，收到2萬元重陽禮金時，家人們與她開玩笑，問能否借用？她面對不同的家人願意出借的價碼亦有所不同，逗笑所有人。

宜蘭縣最年長是111歲的吳李阿有女士，分享自己的養生之道是一張很厲害的能量椅，每天坐在椅子上震動按摩，身心舒暢。