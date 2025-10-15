快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭人瑞超可愛...親友借錢分等級 縣府拜訪要約時間還站門口迎接

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南澳鄉武塔部落103歲陳金霞女士，子孫滿堂，是一位很幸福的長者。圖／縣府提供
南澳鄉武塔部落103歲陳金霞女士，子孫滿堂，是一位很幸福的長者。圖／縣府提供

快到重陽節，宜蘭有100多位人瑞，代理縣長林茂盛一一親訪送重陽禮，發現不少長者身體健康、言談舉止可愛，例如優雅的吳林美質女士行程滿檔，見她得提早約時間；受過日本教育吳火春先生堅持站門口，等候來訪的縣府長官；陳金霞女士面對不同的家人借錢，她出借金額有所不同，逗笑所有人。

全縣100多位人瑞，縣府送上每人重陽禮金2萬元、豬腳麵線，同意受訪者還獲贈一本「幸福百分百」人瑞專輯，內政部則請縣府轉送金鎖片滿百2錢、逾百0.5錢。由於專輯中特別放大了人瑞主照，今年剛滿百的游張玉蘭女士看到照片，翻開細細閱讀，與家人分享有趣故事，笑聲不斷；思緒清晰的黃水旺先生很珍惜這本書，他說，要把它當成「傳家寶」。

縣政府社會處說，人瑞很可愛，很重視縣府的拜訪，101歲吳火春先生知道代理縣長要送重陽賀禮，堅持站在門口等候，上前迎接；他受過日本教育，手機上網比年輕人都厲害，合影留念時，緊握代理縣長的手，感謝對長者關懷。

102歲吳林美質女士生活過得充實自在，每天早上走路到社區唱歌、跳舞，近中午到市場的中山老友會參與活動；代理縣長欲前往致贈重陽賀禮，需提早與這位優雅的女士預約行程，讓她紀錄安排時間。

縣府就連偏遠的原鄉部落也親自到訪，南澳鄉武塔部落103歲陳金霞女士，看見今年受訪出刊的百歲人瑞專輯，臉上露出靦腆微笑，過往回憶彷彿一幕幕重現，收到2萬元重陽禮金時，家人們與她開玩笑，問能否借用？她面對不同的家人願意出借的價碼亦有所不同，逗笑所有人。

宜蘭縣最年長是111歲的吳李阿有女士，分享自己的養生之道是一張很厲害的能量椅，每天坐在椅子上震動按摩，身心舒暢。

縣府社會處表示，宜蘭縣65歲以上老年人口達到20%以上，正式邁入超高齡社會，很感謝家屬對長者的照顧，「老寶貝」族群也是縣政府重視照顧的對象及施政重點。

今年滿百的游張玉蘭女士收到幸福百分百專輯，翻開細細閱讀，與家人分享有趣故事，笑聲不斷。圖／縣府提供
今年滿百的游張玉蘭女士收到幸福百分百專輯，翻開細細閱讀，與家人分享有趣故事，笑聲不斷。圖／縣府提供
家人與陳金霞女士開玩笑，收到2萬元的重陽禮金問能否借用？她面對不同的家人願意出借的價碼亦有所不同，逗笑所有人。圖／縣府提供
家人與陳金霞女士開玩笑，收到2萬元的重陽禮金問能否借用？她面對不同的家人願意出借的價碼亦有所不同，逗笑所有人。圖／縣府提供
宜蘭最年長的人瑞111歲吳李阿有女士，分享自己的養生之道是一張超強的能量椅，每天坐椅子上震動按摩，身心舒暢。圖／縣府提供
宜蘭最年長的人瑞111歲吳李阿有女士，分享自己的養生之道是一張超強的能量椅，每天坐椅子上震動按摩，身心舒暢。圖／縣府提供
今年滿百的游張玉蘭女士在家人照顧下身體健康，與代理縣長林茂盛等人開心聊天，笑聲不斷。圖／縣府提供
今年滿百的游張玉蘭女士在家人照顧下身體健康，與代理縣長林茂盛等人開心聊天，笑聲不斷。圖／縣府提供
氣質優雅的102歲吳林美質女士，每天早上走路到社區唱歌、跳舞，近中午到中山老友會參與活動，充實過日子，縣府拜訪她得要提早約時間。圖／縣府提供
氣質優雅的102歲吳林美質女士，每天早上走路到社區唱歌、跳舞，近中午到中山老友會參與活動，充實過日子，縣府拜訪她得要提早約時間。圖／縣府提供
人瑞吳火春先生受過日本教育，手機上網比年輕人都厲害，合影留念時，緊握代理縣長林茂盛的手，感謝縣府對長者關懷。圖／縣府提供
人瑞吳火春先生受過日本教育，手機上網比年輕人都厲害，合影留念時，緊握代理縣長林茂盛的手，感謝縣府對長者關懷。圖／縣府提供
101歲吳火春先生受過日本教育，手機上網比年輕人都厲害，得知縣府官員來訪，堅持要親自站在門口迎接。圖／縣府提供
101歲吳火春先生受過日本教育，手機上網比年輕人都厲害，得知縣府官員來訪，堅持要親自站在門口迎接。圖／縣府提供

宜蘭 老年人口 豬腳

延伸閱讀

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

紫南宮重陽加碼縣府公所 竹山百歲人瑞獲3萬及金戒

綠拍板2026台中市提名何欣純 宜蘭信賴之友林國漳出戰

前往親戚家幫忙捕魚卻失足落水 宜蘭77歲老翁被發現溺斃魚塭

相關新聞

宜蘭人瑞超可愛...親友借錢分等級 縣府拜訪要約時間還站門口迎接

快到重陽節，宜蘭有100多位人瑞，代理縣長林茂盛一一親訪送重陽禮，發現不少長者身體健康、言談舉止可愛，例如優雅的吳林美質...

南迴草埔森永隧道 10/16中午雙向車道封閉4小時

台9線草埔森永隧道明（16）日中午實施救災演練，預計從安朔高架橋到草埔森永隧道南端出口雙向車道封閉4小時，用路人可行駛台...

高鐵要蓋宜蘭頭城礁溪鐵路高架化也要做 縣府展開可行性評估

高鐵延伸宜蘭建設案通過環評後，憂喜參半，多數頭城鎮及礁溪鄉人希望鐵路高架化，對帶動地方發展才有幫助，更擔心一旦高鐵蓋了，...

吳禹辰接副發言人…綠營譏別人不要的通通收 謝國樑：吳對團隊定有助益

罷團「走投無陸」發起人吳禹辰，被控涉犯偽造私文書等罪，民進黨議員質疑由他接任謝市府副發言人，是把自己當作二軍牛棚。謝國樑...

台東「關山米」推手黃瑞華辭世 寫下7戰7勝完美紀錄

曾擔任兩屆台東縣議員的黃瑞華傳出離世消息，享壽73歲，這位歷任關山鎮長、農會理事長及縣議員的政壇老將人生謝幕，但他過往參...

基隆將添棒球打擊練習場！建德國小公告招標興建 助學生加強打擊實力

基隆市棒球訓練場地有限，建德國小公告興建棒球打擊練習場17日截止投標。教育處今天表示，這項工程預計今年底發包，完工後有助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。