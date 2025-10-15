南迴草埔森永隧道 10/16中午雙向車道封閉4小時
台9線草埔森永隧道明（16）日中午實施救災演練，預計從安朔高架橋到草埔森永隧道南端出口雙向車道封閉4小時，用路人可行駛台9戊線（舊台9線道）。
公路局南區養護工程分局大武工務段今天表示，安朔交控中心訂於16日（星期四）辦理南迴公路（台9線）草埔森永隧道防救災專案演練，藉以強化救援單位聯合救災緊急應變能力與提升交控中心、自衛消防編組及拖吊小組與聯防單位間救災默契。
大武工務段表示，演練時間從上午11時30分至下午3時30分，預計4小時，屆時將從隧道前的安朔高架橋至隧道南端出口（台9線426k+700至437k+66）處封閉4小時。
