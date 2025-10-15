快訊

高鐵要蓋宜蘭頭城礁溪鐵路高架化也要做 縣府展開可行性評估

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵經過頭城鎮及礁溪鄉沒有停靠站，現階段進行的鐵路高架化建設也沒有頭礁的份。縣政府著手籌編明年度預算，決定從明年起分3年編列3250萬元，展開頭城鎮至礁溪鄉四城段的鐵路高架可行性評估。圖／本報資料照
高鐵延伸宜蘭建設案通過環評後，憂喜參半，多數頭城鎮及礁溪鄉人希望鐵路高架化，對帶動地方發展才有幫助，更擔心一旦高鐵蓋了，將來鐵路高架化路線要如何與高鐵交叉穿越，恐添工程難度。縣政府決定「一次規劃、完整建設」，編列3千萬元展開頭城、礁溪鐵路高架化可行性評估。

爭取北宜高鐵與宜蘭鐵路高架化（宜蘭至羅東優先段）是現階段兩大建設，高鐵今年8月通過環評後進入綜合規劃；宜蘭至羅東鐵路高架通過綜合規劃，進入用地徵收及施工前準備，這段鐵路高架從礁溪鄉四城火車站以南至羅東，全長16.1公里，扣掉現已高架3.7公里，剩12.4公里，預計完工後消除9處平交道及4處陸橋，有助都市發展縫合。

數月前，地方人士、公民團體對於爭取高鐵或北宜直鐵，意見分歧。效益而言，高鐵路線從頭城鎮進宜蘭、經過礁溪，全無停靠站，最後只在宜蘭市停一站，地方人士不滿農地遭切割，未蒙其利，尤其頭城至礁溪段台鐵長度約14.8公里，多達14處平交道，比宜蘭羅東優先段的平交道瓶頸還多，假日塞車嚴重回堵，不利地方發展。

高鐵以高架形式經過頭礁、台鐵鐵路高架化也是高架形式。宜蘭縣政府認為，未來興建高鐵路線，有一段鄰近台鐵路線，並從上方交叉穿越，如果現在不一併考量高架，未來想要再高架，工程會有極高難度，且土地一再切割破碎。

為了「一次規劃、完整建設」，縣政府著手籌編明年度預算，決定從明年起分3年編列3250萬元，展開頭城鎮至礁溪鄉四城段的鐵路高架可行性評估。

縣府交通處表示，初步計畫把台鐵沿線的頭城站、頂埔站、礁溪站及四城站改建為高架車站，除了消除14處平交道，還拆除2處陸橋、填平3處地下道，對視野景觀及都市縫合發展都有利，待可行性評估完成送中央通過審查後，進一步爭取興建經費。

高鐵經過頭城鎮及礁溪鄉沒有停靠站，現階段進行的鐵路高架化建設也沒有頭礁的份。縣政府著手籌編明年度預算，決定從明年起分3年編列3250萬元，展開頭城鎮至礁溪鄉四城段的鐵路高架可行性評估。圖／宜蘭縣政府提供
