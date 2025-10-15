吳禹辰接副發言人…綠營譏別人不要的通通收 謝國樑：吳對團隊定有助益

罷團「走投無陸」發起人吳禹辰，被控涉犯偽造私文書等罪，民進黨議員質疑由他接任謝市府副發言人，是把自己當作二軍牛棚。謝國樑今天表示，吳的專業對公務發言，政策擬定一定有助益，「私人的情況」秉持無罪推定原則，依法辦理。

基隆市長謝國樑2022年12月25日上任時，陪同打選戰的余治明出任市府發言人，後來又加入已離職的兒少處長林麗蟬、現任民政處長呂謦煒，最多時共設3名發言人。林在9月底辭職赴美進修，目前主要由呂承擔對外發言任務。

基市府原有3名秘書張家馨、林祐德、曾冠誠兼任副發言人。謝國樑去年面臨罷免考驗時，青年志工林廷翰後來也出任副發言人，如今吳禹辰再加入，讓基市府發言人團隊陣容更堅強。

國民黨新北市黨部書記長陳貞容等31人，被檢方起訴涉嫌偽造罷免綠委連署書，吳禹辰是罷免民進黨立委張宏陸團體「走投無陸」的發起人，也是被告之一。新北地方法院8月21日召開準備程序庭時，吳禹辰提出不在場證明等事證，否認檢方指控，全案仍在審理中。

基隆市議員鄭文婷說，謝國樑用人標準本來就受外界質疑，找來堅持不認錯的吳禹辰擔任副發言人，令人側目。吳禹辰是刑案被告，未來勢必要一邊跑法院，一邊當市府的副發言人，兩者之間沒有角色矛盾的地方嗎？

市議員張之豪表示，基市府把自己當作二軍牛棚，別人不要的通通收，在基市府都能找到一片天。基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？非要到板橋找個嫌疑人來當副發言人不可嗎？

謝國樑今早到基隆港西29號碼頭，出席海運快遞物流平台啟用典禮受訪時表示，吳禹辰所涉官司還在新北地院審理中，應秉持無罪推定原則看待，不能說他現在的情況一定是怎麼樣，「私人的情況」就依法辦理，並尊重最後的評定。

謝國樑說，去年他面臨罷免案投票挑戰，以及2022年的市長選戰，吳禹辰都給他的團隊很大的幫忙。以吳禹辰過去的專業學養，而且是滿擅長溝通的專業人士，也是台大的碩士，相信對未來公務上的發言及協助擬定政策，會有很大的助益。