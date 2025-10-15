基隆首座海運快遞平台啟用 估年可處理8千個貨櫃

基隆港國際物流股份有限公司投資新台幣6億元，在基隆港西岸打造基隆首座海運快遞貨物平台今天啟用，配置4台X光機檢驗，預估每年可處理逾8000個40呎貨櫃，可望大幅提升通關能量。

基隆市長謝國樑今天出席啟用典禮表示，隨著跨境電商崛起與海運快遞需求增加，此次啟用的海運快遞物流平台整合智慧倉儲、貨物追蹤及通關作業，能大幅提升作業效率與通關能量，協助企業擴大國際市場，同時也優化海關人力運用，為港區營運注入新動能。

謝國樑說，海運快遞平台的啟用，是基隆港提升競爭力與邁向國際物流樞紐的重要關鍵。市府將全力支持港區建設，持續落實「東客西貨」的城市發展願景。

謝國樑說，未來市政大樓將落腳東岸精華地區，打造人文觀光核心據點；西岸則以發展運輸、物流及海運快遞為主軸，形成港灣雙引擎，帶動基隆整體產業升級。

基隆港國際物流股份有限公司董事長鄒博俊說，此平台是全國首座「雜貨櫃X光通關專區」，結合智慧化管理與高效倉儲服務，預估每年可處理超過8000個40呎貨櫃。未來除提升基隆港整體運輸效能外，也將創造就業機會，帶動地方經濟發展，協助中小企業更順利邁向國際市場。