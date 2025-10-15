快訊

台東「關山米」推手黃瑞華辭世 寫下7戰7勝完美紀錄

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
曾任兩屆台東縣議員的黃瑞華傳出近日離世消息，享壽73歲。圖／台東縣議會提供
曾擔任兩屆台東議員的黃瑞華傳出離世消息，享壽73歲，這位歷任關山鎮長、農會理事長及縣議員的政壇老將人生謝幕，但他過往參與7次選舉，7次皆贏的紀錄十分難得，另外鎮長期間推動關山米，輝煌政績也讓地方人士感念不已。

黃瑞華曾擔任台東縣第18、19屆議員，競選議員前，曾任關山鎮民代表、關山鎮代會主席、關山鎮長及農會理事長，參選7次皆順利當選，直至2022年放棄競選連任。

親友說，黃瑞華本月11日病逝，家人十分哀痛。台東縣議會表示，黃瑞華是很好、很認真的議員，議長吳秀華得知消息也很難過，大家都不捨失去一位優秀的老同事。

關山鎮前鎮長許瑞貴發文悼念，感念黃瑞華從代表到鎮長，再到縣議員，每一個角色轉換都累積了豐富的治理經驗與深厚的民意基礎。

許瑞貴說，黃瑞華擔任農會理事長期間，深知農會是地方經濟的支柱，致力提昇農民福祉；鎮長期間以堅實的施政為關山勾勒未來，他所推動的農產品行銷、基礎建設改善，讓「關山米」的美名傳揚四方，鎮民得以安居樂業。此外，他對治安、對教育、對弱勢的關懷，更是有目共睹。

曾任兩屆台東縣議員的黃瑞華傳出近日離世消息，享壽73歲。圖／台東縣議會提供
議員 農會 台東

