基隆將添棒球打擊練習場！建德國小公告招標興建 助學生加強打擊實力

基隆市棒球訓練場地有限，建德國小公告興建棒球打擊練習場17日截止投標。教育處今天表示，這項工程預計今年底發包，完工後有助學生加強打擊實力，提升球技與整體表現，進一步推動學校棒球體育發展。

基隆市長謝國樑說，全市目前棒球訓練場地相當有限，市府持續積極尋覓適合場地，並爭取經費資源擴充。今年獲運動部「新建、修整建棒球運動場地計畫」核定補助200萬元，加上市府自籌300萬元，爭取在建德國小建置打擊練習場，讓更多有興趣的學生能夠利用。

教育處長徐嬿立表示，基隆市目前共有7所國小、4所國中、1所高中發展棒球運動，主要透過社團方式培育基層棒球選手，其中信義國中為國中端重點棒球發展學校，今年更招收棒球運動績優生。

基市府今年含中央補助款，投入約1580萬元優化學校棒球師資、設施設備及場地，積極推動棒球發展。市府並配合推動運動部棒球專案計畫，辦理多項棒球活動，包含夏令營、交流賽、教練增能研習等，提供熱愛棒球學生及教練多元的訓練平台。

建德國小棒球運動場地工程已完成規畫設計，施作項目包含地坪改善、人工草皮鋪設、圍網裝設及電燈照明安裝等，預計工期150日曆天。校方本月4日上網公告招標，預計10月17日截止投標，第1次招標需有3家廠商投標始得決標。