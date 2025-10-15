7戰7勝寫下台東政壇傳奇 前縣議員黃瑞華病逝

快訊

中央社／ 台東縣15日電
前台東縣議員黃瑞華（右6）11日病逝，享壽73歲。黃瑞華從農會理事長轉戰政壇，從基層鎮民代表一路到鎮長、縣議員，投入7次選戰，每戰皆勝，寫下台東縱谷政壇傳奇。圖為2022年卸下縣議員職務時，議長吳秀華（右5）等人歡送。（台東縣議會提供）中央社
台東縣前縣議員黃瑞華11日病逝，享壽73歲。黃瑞華從農會理事長轉戰政壇，從基層鎮民代表一路到鎮長、縣議員，投入7次選戰，每戰皆勝，寫下台東縱谷政壇傳奇。

國民黨籍前縣議員黃瑞華2022年70歲時，放棄連任縣議員，毅然告別28年的政壇生涯，當時他表示，希望過著無事一身輕的生活，要當快樂老人；但近日飽受病痛折磨，11日過世。

黃瑞華在台東政壇被譽為「沒有敵人」，這幾天許多親友和台東政壇人士、公務員都紛紛前往設置於關山鎮街上的靈堂致意。

和黃瑞華交情超過40年的前關山鎮長、前台東縣政府建設處長許瑞貴告訴中央社記者，黃瑞華早期是農會理事長，民國83年進入鎮民代表會當代表、主席，後來當鎮長、縣議員，經歷7次選舉7次勝利，這個紀錄在台東縱谷史無前人，當前也無人能夠突破，「是我的典範」。

許瑞貴表示，黃瑞華為人謙和而堅毅，總是以大局為重，能深入民間，傾聽鄉親聲音，將百姓疾苦視為自己最重要的使命；辦公室不設門檻，身影穿梭於田野村里，用實際行動詮釋了「服務」二字真諦。

許瑞貴表示，關山鎮平整的街道、豐收的稻田、和樂的鄉親，都是黃瑞華鞠躬盡瘁、為公無私的最佳見證，「永遠的關山守護者」。關山鎮上下無不深感哀痛，地方失去了一位盡心盡力的守護者。

