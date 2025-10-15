聽新聞
罷免投票滿周年 謝國樑擬再邀民團座談

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑（中）拋出將再與公民團體座談。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（中）拋出將再與公民團體座談。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑罷免案投票剛滿周年，他去年挺過罷免考驗後，有與民團面對面交流，謝透露，近期將再約公民團體座談，攜手推動市政。罷免領銜人戴璟安昨說，待市府定案再回應。罷團發言人李晏蓉認為，不應侷限罷團成員，要廣邀公民團體參加。

公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，連署成案後，去年10月13日投票，因同意票未達25%門檻，且不同意票高於同意票，選民用選票否決罷免案，謝繼續在市府主政。

罷免投票前天滿周年，謝國樑前晚在臉書用影片發表談話，感謝市民讓他留下來拚市政，並細數施政成績。

謝國樑表示，從去年到今年已完成7座兒童樂園，基隆成為台灣行走最安全城市，市區騎樓整平超過5000平方公尺，完成2座街舞空間、2座社區體能館，並持續推動校園環境改善及營養午餐升級。

謝也提及罷免結束後，去年底曾與戴璟安面對面座談，希望再次安排公民團體座談會。

李晏蓉說，她和戴都是上班族，若有收到市府的邀請，時間允許會考慮出席。過去這一年，她對基隆的印象就是「煙火滿多的」，沒看到地方創生、城市發展未有太大進展。

民進黨議員施偉政表示，謝國樑表現出重視民意的姿態，卻是用「封建方式在滿足民意」，基隆式創新讓行政團隊人仰馬翻。

國民黨議員曾紀嚴說，謝國樑曾任立委，也曾經營企業，擅於溝通，願意親力親為。謝想約公民團體座談，不是政治操作，是想跳脫藍綠好好做事。

