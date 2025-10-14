快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

基隆得意堂十組慶田都元帥誕辰遶境 邱佩琳出席關心北管文化傳承

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供

基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。基隆市副市長邱佩琳出席時表示，北管陣頭在廟會文化占重要地位，期許透過創新，在現代社會傳承並保有生命力，市府也會全力正面支持。

得意堂大隊長吳孝德、得意堂藝宣文化協會理事長洪志龍、得意堂十組中隊長林家仲等人，今天率領得堂幹部、子弟團拜。邱佩琳和議長童子瑋等人出席觀禮，共沐神恩。上午10時30得意堂十組在奠濟宮廟埕北管排場，中午起駕繞境遊行，祈求國泰民安、風調雨順。

邱佩琳表示，廟會是早期農業社會最大宗的休憩活動，北管陣頭也在廟會文化中占有重要地位，隨著社會經濟形態變化，廟會文化面臨了世代交替導致的傳承斷層，傳統陣頭技藝失傳等挑戰，期許能透過創新，找到讓廟會文化在現代社會持續發展的方式，讓其在傳承中保有生命力，市府也會全力給予正面支持。

遶境活動走訪奠濟宮、覺修宮（老爺廟）、護國城隍廟、慶安宮等了市區著名宮廟，邱佩琳和信眾進行一趟宮廟參拜之旅，不僅運動舒展到筋骨，心靈也獲得慰藉。田都元帥回鑾後，信徒逐一「鑽轎腳」求平安。

基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今天參加得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市副市長邱佩琳今天參加得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供
基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。圖／基市府提供

基隆 陣頭 遶境 邱佩琳

延伸閱讀

和平島B考古遺址升格！基隆迎接首座國定考古遺址 打造觀光新亮點

國定考古遺址再+1！基隆「和平島B考古遺址」承載史前文化到殖民史的文化價值

羅斯福路左轉往基隆路口注意 18日起實施「可變車道」上午改左轉專用

馬偕以文化傳承推動永續教育 277件繪畫作品參與 展現醫療與環保共榮

相關新聞

基隆得意堂十組慶田都元帥誕辰遶境 邱佩琳出席關心北管文化傳承

基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。基隆市副市長邱佩琳出席時表示，北管陣頭在...

謝國樑再邀公民團體座談…藍綠議員解讀不同 罷免領銜人：定案後再說

基隆市長謝國樑在罷免案投票滿周年時說，去年與公民團體座談得到很多建議，近期將再約公民團體座談，攜手推動市政。罷免領銜人戴...

頭城煙火節狂放1680秒「全台最長」花火 17、18日無人機秀震撼開場

全台單場施放時間最長的宜蘭頭城煙火秀，訂10月17日與18日在頭城大武路噴發，每晚施放4階段不同主題的煙火秀，長達168...

維護環境 台東縣明年發放每人1千元清潔隊員禮金

台東縣環境保護局今舉辦「114年清潔隊員節暨表揚典禮」，公開表揚17位績優清潔隊員、22個環境清潔競賽績優單位、6個孳生...

宜蘭奪下「坡地金育獎」全國第一 更獲得服務團隊及個人獎成最大贏家

宜蘭縣政府以創新智慧管理山坡地，榮獲農業部「坡地金育獎」全國縣市組第一名殊榮，同時獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」...

重陽節到來 台東東河鄉鎮重陽禮金300元調升1500元

為表達對長輩的敬意與關懷，台東縣政府及鄉鎮市公所開始陸續發放重陽節敬老慰問金，不少鄉鎮也調高禮金，市公所從800元今年調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。