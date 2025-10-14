基隆得意堂十組慶田都元帥誕辰遶境 邱佩琳出席關心北管文化傳承

基隆市得意堂十組慶祝田都元帥聖誕，今在奠濟宮廟埕先辦北管排場演出，接著遶境祈福。基隆市副市長邱佩琳出席時表示，北管陣頭在廟會文化占重要地位，期許透過創新，在現代社會傳承並保有生命力，市府也會全力正面支持。

得意堂大隊長吳孝德、得意堂藝宣文化協會理事長洪志龍、得意堂十組中隊長林家仲等人，今天率領得堂幹部、子弟團拜。邱佩琳和議長童子瑋等人出席觀禮，共沐神恩。上午10時30得意堂十組在奠濟宮廟埕北管排場，中午起駕繞境遊行，祈求國泰民安、風調雨順。

邱佩琳表示，廟會是早期農業社會最大宗的休憩活動，北管陣頭也在廟會文化中占有重要地位，隨著社會經濟形態變化，廟會文化面臨了世代交替導致的傳承斷層，傳統陣頭技藝失傳等挑戰，期許能透過創新，找到讓廟會文化在現代社會持續發展的方式，讓其在傳承中保有生命力，市府也會全力給予正面支持。

遶境活動走訪奠濟宮、覺修宮（老爺廟）、護國城隍廟、慶安宮等了市區著名宮廟，邱佩琳和信眾進行一趟宮廟參拜之旅，不僅運動舒展到筋骨，心靈也獲得慰藉。田都元帥回鑾後，信徒逐一「鑽轎腳」求平安。