頭城煙火節狂放1680秒「全台最長」花火 17、18日無人機秀震撼開場
全台單場施放時間最長的宜蘭頭城煙火秀，訂10月17日與18日在頭城大武路噴發，每晚施放4階段不同主題的煙火秀，長達1680秒煙火，搭配200台無人機升空表演，滿足視覺與聽覺震撼，還有琳瑯滿目、好吃好玩的市集，千萬別錯過。
邁入第三年頭城煙火節，以「頭城起飛，天空最美」為主題，一年比一年盛大精彩，今年把原本5月辦的活動，延後到10月辦理。由於施放地點在靠近海邊，無光害及煙霧遮蔽，高低煙火交錯的施放效果非常好，每場煙火秀中間穿插藝人演出。
第一晚預計施放1200秒煙火，第二晚更長達1680秒。鎮長蔡文益表示，這是全台單日、單場施放最長的煙火紀錄，每隔半個小時上演一個主題，分別是「真情、摯愛、幸福、圓夢」，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。
晚間6時30分到7時，安排無人機表演秀先登場，200台無人機飛上夜空，排列出頭城愛心、龜山島、鯨豚、媽祖等在地特色圖騰，如夢似幻的點亮夜空；現場還有多達200攤知名美食小吃，宛如熱鬧繽紛的花火市集，活動免費入場，在美好秋夜裡欣賞煙火、看表演，與親友快樂共享美食。
