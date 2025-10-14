快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城煙火節17日及18日施放1680秒「全台最長」花火，分成真情、摯愛、幸福、圓夢共四大主題，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供
頭城煙火節17日及18日施放1680秒「全台最長」花火，分成真情、摯愛、幸福、圓夢共四大主題，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供

全台單場施放時間最長的宜蘭頭城煙火秀，訂10月17日與18日在頭城大武路噴發，每晚施放4階段不同主題的煙火秀，長達1680秒煙火，搭配200台無人機升空表演，滿足視覺與聽覺震撼，還有琳瑯滿目、好吃好玩的市集，千萬別錯過。

邁入第三年頭城煙火節，以「頭城起飛，天空最美」為主題，一年比一年盛大精彩，今年把原本5月辦的活動，延後到10月辦理。由於施放地點在靠近海邊，無光害及煙霧遮蔽，高低煙火交錯的施放效果非常好，每場煙火秀中間穿插藝人演出。

第一晚預計施放1200秒煙火，第二晚更長達1680秒。鎮長蔡文益表示，這是全台單日、單場施放最長的煙火紀錄，每隔半個小時上演一個主題，分別是「真情、摯愛、幸福、圓夢」，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。

晚間6時30分到7時，安排無人機表演秀先登場，200台無人機飛上夜空，排列出頭城愛心、龜山島、鯨豚、媽祖等在地特色圖騰，如夢似幻的點亮夜空；現場還有多達200攤知名美食小吃，宛如熱鬧繽紛的花火市集，活動免費入場，在美好秋夜裡欣賞煙火、看表演，與親友快樂共享美食。

200台無人機升空表演，點亮夜空，圖為海豚悠遊大海。圖／鎮公所提供
200台無人機升空表演，點亮夜空，圖為海豚悠遊大海。圖／鎮公所提供
頭城煙火節於晚間6時30分，由無人機表演開場，接著是煙火秀，地點在大武路。圖／鎮公所提供
頭城煙火節於晚間6時30分，由無人機表演開場，接著是煙火秀，地點在大武路。圖／鎮公所提供
頭城煙火節17日及18日施放1680秒「全台最長」花火，分成真情、摯愛、幸福、圓夢共四大主題，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供
頭城煙火節17日及18日施放1680秒「全台最長」花火，分成真情、摯愛、幸福、圓夢共四大主題，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供
200台無人機升空表演，點亮夜空，以愛心表達感謝之意。圖／鎮公所提供
200台無人機升空表演，點亮夜空，以愛心表達感謝之意。圖／鎮公所提供
頭城煙火節17日及18日施放1680秒「全台最長」花火，分成真情、摯愛、幸福、圓夢共四大主題，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供
頭城煙火節17日及18日施放1680秒「全台最長」花火，分成真情、摯愛、幸福、圓夢共四大主題，煙火直徑尺寸最大達12吋，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供

煙火秀 宜蘭

相關新聞

謝國樑再邀公民團體座談…藍綠議員解讀不同 罷免領銜人：定案後再說

基隆市長謝國樑在罷免案投票滿周年時說，去年與公民團體座談得到很多建議，近期將再約公民團體座談，攜手推動市政。罷免領銜人戴...

頭城煙火節狂放1680秒「全台最長」花火 17、18日無人機秀震撼開場

全台單場施放時間最長的宜蘭頭城煙火秀，訂10月17日與18日在頭城大武路噴發，每晚施放4階段不同主題的煙火秀，長達168...

維護環境 台東縣明年發放每人1千元清潔隊員禮金

台東縣環境保護局今舉辦「114年清潔隊員節暨表揚典禮」，公開表揚17位績優清潔隊員、22個環境清潔競賽績優單位、6個孳生...

宜蘭奪下「坡地金育獎」全國第一 更獲得服務團隊及個人獎成最大贏家

宜蘭縣政府以創新智慧管理山坡地，榮獲農業部「坡地金育獎」全國縣市組第一名殊榮，同時獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」...

重陽節到來 台東東河鄉鎮重陽禮金300元調升1500元

為表達對長輩的敬意與關懷，台東縣政府及鄉鎮市公所開始陸續發放重陽節敬老慰問金，不少鄉鎮也調高禮金，市公所從800元今年調...

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」卡關，但風神颱風可能形成，造成隱患。中央前進協調所總協調官季連成說，已做好防...

