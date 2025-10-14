快訊

宜蘭訂得子口溪氨氮放流水標準 違者最高罰2000萬元

中央社／ 宜蘭14日電
宜蘭縣政府14日在縣務會議審議通過「宜蘭縣得子口溪放流水標準」草案，將送環境部審查，通過後公告實施，違者最高可處新台幣2000萬元罰鍰。圖為得子口溪。圖／中央社（宜蘭縣政府環保局提供）
宜蘭縣政府14日在縣務會議審議通過「宜蘭縣得子口溪放流水標準」草案，將送環境部審查，通過後公告實施，違者最高可處新台幣2000萬元罰鍰。圖為得子口溪。圖／中央社（宜蘭縣政府環保局提供）

宜蘭縣得子口溪中、下游長年中度污染，最主要污染指標為氨氮，縣府今天通過氨氮放流水標準相關草案，將送環境部審查，通過後公告實施，違者最高可處2000萬元罰鍰。

宜蘭縣政府環保局長許嘉琦表示，得子口溪中、下游由於大量生活污水、畜牧廢（污）水及事業廢（污）水排入，另河川本身基流不足、行水區位屬非都市計畫區，未規劃下水道建設等因素，導致流域常年呈現中度污染，甚至偶有嚴重污染情況。

許嘉琦說，現階段環境部僅針對排放於自來水水質水量保護區內的事業，及部分排放於自來水保護區外行業別，例如晶圓製造業等，訂有氨氮放流水標準，仍有多數事業、畜牧業及污水下水道未適用，因此無法據以管制。

許嘉琦說，環保局針對水質氨氮項目，提出「宜蘭縣得子口溪放流水標準」草案，為避免對既有「事業」造成過大衝擊，擬分階段實施。第1階段為得子口溪流域新設事業或污水下水道系統，氨氮放流水標準為每公升10毫克，自發布日施行。

第2階段為得子口溪流域既設事業或污水下水道系統，氨氮放流水標準為每公升20毫克，得子口溪流域既設畜牧業，氨氮放流水標準為每公升150毫克，自民國118年1月1日施行。

第3階段為得子口溪流域既設事業或污水下水道系統，氨氮放流水標準為每公升10毫克，得子口溪流域既設畜牧業，氨氮放流水標準為每公升75毫克，自123年1月1日施行。

環保局指出，公告實施後，若畜牧業者放流水未符合標準，可依水污染防治法，處新台幣6000元至60萬元罰鍰，其他業別可處6萬元至2000萬元罰鍰。

