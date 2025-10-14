快訊

維護環境 台東縣明年發放每人1千元清潔隊員禮金

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）今天在「114年清潔隊員節暨表揚典禮」中，頒發3萬元獎金給奪下16連霸佳績的池上鄉公所，並宣布明年將首度發放每人1千元的清潔隊員禮金。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（左）今天在「114年清潔隊員節暨表揚典禮」中，頒發3萬元獎金給奪下16連霸佳績的池上鄉公所，並宣布明年將首度發放每人1千元的清潔隊員禮金。圖／台東縣政府提供

台東縣環境保護局今舉辦「114年清潔隊員節暨表揚典禮」，公開表揚17位績優清潔隊員、22個環境清潔競賽績優單位、6個孳生源防治績優鄉鎮及54座績優公廁。縣長饒慶鈴宣布，明年將發放每人1千元的清潔隊員禮金。

饒慶鈴表示，台東環境治理不僅追求城市整潔，更重視永續，尤其在災後復原與各項公共服務中扮演關鍵角色，甚至要跨縣市支援，台東隊今年7月初到嘉義協助丹娜絲颱風災後重建工作，10月更3度出發到花蓮光復，十分辛苦。

她進一步說明，今年公廁評比新增「平權友善典範獎」與「職人榮耀獎」外，為感謝每一位清潔隊員為辛勤付出，因此明年編列預算將發放全縣逾6百位清潔隊員、每人1千元禮金。未來，縣府將環境保護成為全民參與的生活方式。

環保局說明，目前全縣列管公廁約927座，除定期檢查與現場輔導外，今年評鑑前已完成全面盤點，並邀請專家實地評分，從整潔度、管理效能、綠美化、標示設施及節水節電創新等面向審查，共有83座公廁表現優異。

公廁評比平權友善典範獎第1名由金峰鄉新興村辦公室獲得，第2名為東管處水往上流遊憩區、東管處都歷遊客中心；職人榮耀獎得主為原生應用植物園潘昱晴、航空站林昕瑜、南橫天龍公廁江志明。

另優良清潔隊員獲獎名單有李培銘、劉俊辰、胡孝忠、廖益鋒、林祺斐、孫莉斐、黃王林霧、陳忠義、曾鵬元、潘一田、邱泰元、黃建成、李睿則、 陳志峰、林聖良、柯証尹及曾國恩等17位。

台東縣「114年清潔隊員節暨表揚典禮」共計17名優良清潔隊員獲獎。圖／台東縣政府提供
台東縣「114年清潔隊員節暨表揚典禮」共計17名優良清潔隊員獲獎。圖／台東縣政府提供

台東

