快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭奪下「坡地金育獎」全國第一 更獲得服務團隊及個人獎成最大贏家

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭實踐多項創新作為，輔導農林漁牧業者分期實施整坡作業，有效減少坡地裸露，去年查緝山坡地共403次，取締裁罰金額130萬元。圖／縣府提供
宜蘭實踐多項創新作為，輔導農林漁牧業者分期實施整坡作業，有效減少坡地裸露，去年查緝山坡地共403次，取締裁罰金額130萬元。圖／縣府提供

宜蘭縣政府以創新智慧管理山坡地，榮獲農業部「坡地金育獎」全國縣市組第一名殊榮，同時獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」，縣政府水資處水土保持科的羅菀慈更榮獲「個人深耕貢獻獎」，堅強團隊共抱回160萬元獎金，成為縣市政府考核評比中的最大贏家。

縣政府今召開縣務會議，代理縣長林茂盛表揚水利資源處優異表現。農業部每年邀請學者專家等人成立小組進行全國考核評比，今年「縣市組」則由宜蘭縣政府奪冠，嘉義縣、苗栗縣分獲第二及第三名；「直轄市組」桃園市政府第一名，台北市政府、台中市政府分居第二及第三名。

宜蘭縣獲獎關鍵在於實踐多項創新作為，包括輔導農林漁牧業者分期實施整坡作業，有效減少坡地裸露，展現積極的執行力與制度化管理，透過政策延續、多元管理工具及數據治理等方式，穩步推進各項工作，表現亮眼。

農業部另頒發「激勵獎」給桃園市、宜蘭縣及彰化縣，表揚持續推動水土保持政策與卓越成果，同時表揚5位個人貢獻獎得主，宜蘭縣由約僱人員羅菀慈榮獲，肯定其第一線巡查、輔導及執行上的專業與奉獻，展現水保工作代代傳承與新世代的接棒精神。

宜蘭縣府採用胖卡車裝置水保元素，成為具機動性「行動水保車」，帶領團隊深入社區駐點服務，宣導民眾依法做水保，頗獲好評，團隊服務成效民國111年126件、112年490件、113年547件，逐年成長，去年也曾獲農業部表揚績優服務團隊。統計宜蘭去年查緝山坡地共403次，取締裁罰金額130萬元。

農業部「坡地金育獎」不僅是對各縣市政府及第一線水保人員肯定，更是台灣在守護山林、維護生態平衡的共同承諾，宜蘭縣政府將持續以精益求精的態度，精進管理策略，以創新科技導入永續管理策略，建構水土資源合理利用及環境永續。

宜蘭實踐多項創新作為，輔導農林漁牧業者分期實施整坡作業，有效減少坡地裸露，去年查緝山坡地共403次，取締裁罰金額130萬元。圖／縣府提供
宜蘭實踐多項創新作為，輔導農林漁牧業者分期實施整坡作業，有效減少坡地裸露，去年查緝山坡地共403次，取締裁罰金額130萬元。圖／縣府提供
宜蘭以創新智慧管理山坡地，榮獲「坡地金育獎」全國縣市組第一名，同時獲頒激勵獎、績優水土保持服務團，水資處羅菀慈更榮獲「個人深耕貢獻獎」，成為最大贏家。圖／農業部提供
宜蘭以創新智慧管理山坡地，榮獲「坡地金育獎」全國縣市組第一名，同時獲頒激勵獎、績優水土保持服務團，水資處羅菀慈更榮獲「個人深耕貢獻獎」，成為最大贏家。圖／農業部提供
可愛的胖卡車是一輛「行動水保車」，帶領團隊深入社區駐點服務及宣導，創下很不錯的成效。圖／縣府提供
可愛的胖卡車是一輛「行動水保車」，帶領團隊深入社區駐點服務及宣導，創下很不錯的成效。圖／縣府提供
可愛的胖卡車是一輛「行動水保車」，帶領團隊深入社區駐點服務及宣導，創下很不錯的成效。圖／縣府提供
可愛的胖卡車是一輛「行動水保車」，帶領團隊深入社區駐點服務及宣導，創下很不錯的成效。圖／縣府提供
宜蘭以創新智慧管理山坡地，榮獲「坡地金育獎」全國縣市組第一名，同時獲頒激勵獎、績優水土保持服務團，水資處羅菀慈更榮獲「個人深耕貢獻獎」，成為最大贏家，水資處長李岳儒（左）在縣務會議接受表揚。圖／縣府提供
宜蘭以創新智慧管理山坡地，榮獲「坡地金育獎」全國縣市組第一名，同時獲頒激勵獎、績優水土保持服務團，水資處羅菀慈更榮獲「個人深耕貢獻獎」，成為最大贏家，水資處長李岳儒（左）在縣務會議接受表揚。圖／縣府提供
宜蘭縣運用創新智慧管理，以無人機攝影監測。圖／縣府提供
宜蘭縣運用創新智慧管理，以無人機攝影監測。圖／縣府提供

宜蘭 農業部 團隊

延伸閱讀

有邊坡滑動疑慮 新北石碇大崙山將畫入特定水土保持區

風神颱風估周五生成 賈新興：周六晚東北季風到 新竹以北+宜蘭急降溫

新北石碇大崙山將劃入特定水保區 強化邊坡穩定

創意AI想像力編寫小故事 宜蘭童樂創意故事徵文10/24截止收件

相關新聞

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」卡關，但風神颱風可能形成，造成隱患。中央前進協調所總協調官季連成說，已做好防...

宜蘭奪下「坡地金育獎」全國第一 更獲得服務團隊及個人獎成最大贏家

宜蘭縣政府以創新智慧管理山坡地，榮獲農業部「坡地金育獎」全國縣市組第一名殊榮，同時獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」...

重陽節到來 台東東河鄉鎮重陽禮金300元調升1500元

為表達對長輩的敬意與關懷，台東縣政府及鄉鎮市公所開始陸續發放重陽節敬老慰問金，不少鄉鎮也調高禮金，市公所從800元今年調...

影／台東持續高溫 卑南溪床強烈氣流掀起「塵捲風」

花東縱谷出現驚人景象！有民眾今早在台東池上鄉和海端鄉交界的池上大橋，卑南溪河床上，目擊到一股旋風，乍看之下還以為是人家在...

東管處攜手綠島與中研院舉辦沈浸式工作坊 為永續治理揭開新篇章

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處聯合台東縣綠島水域休閒遊憩活動發展協會，以及中央研究院生物多樣性研究中心，昨在綠島大...

去年的今天罷免謝國樑投票 謝：已1年仍滿懷感謝 盼再和公民團體座談

基隆市長謝國樑罷免案去年的今天投票，謝國樑今晚上傳影片到臉書粉絲頁，細數一年來的施政表現，並說事隔一年，他還是滿懷感激，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。