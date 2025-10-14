宜蘭奪下「坡地金育獎」全國第一 更獲得服務團隊及個人獎成最大贏家

宜蘭縣政府以創新智慧管理山坡地，榮獲農業部「坡地金育獎」全國縣市組第一名殊榮，同時獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」，縣政府水資處水土保持科的羅菀慈更榮獲「個人深耕貢獻獎」，堅強團隊共抱回160萬元獎金，成為縣市政府考核評比中的最大贏家。

縣政府今召開縣務會議，代理縣長林茂盛表揚水利資源處優異表現。農業部每年邀請學者專家等人成立小組進行全國考核評比，今年「縣市組」則由宜蘭縣政府奪冠，嘉義縣、苗栗縣分獲第二及第三名；「直轄市組」桃園市政府第一名，台北市政府、台中市政府分居第二及第三名。

宜蘭縣獲獎關鍵在於實踐多項創新作為，包括輔導農林漁牧業者分期實施整坡作業，有效減少坡地裸露，展現積極的執行力與制度化管理，透過政策延續、多元管理工具及數據治理等方式，穩步推進各項工作，表現亮眼。

農業部另頒發「激勵獎」給桃園市、宜蘭縣及彰化縣，表揚持續推動水土保持政策與卓越成果，同時表揚5位個人貢獻獎得主，宜蘭縣由約僱人員羅菀慈榮獲，肯定其第一線巡查、輔導及執行上的專業與奉獻，展現水保工作代代傳承與新世代的接棒精神。

宜蘭縣府採用胖卡車裝置水保元素，成為具機動性「行動水保車」，帶領團隊深入社區駐點服務，宣導民眾依法做水保，頗獲好評，團隊服務成效民國111年126件、112年490件、113年547件，逐年成長，去年也曾獲農業部表揚績優服務團隊。統計宜蘭去年查緝山坡地共403次，取締裁罰金額130萬元。