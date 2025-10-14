快訊

重陽節到來 台東東河鄉鎮重陽禮金300元調升1500元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市公所將重陽節敬老慰問金從原先的800元調高為1000元，市長陳銘風（右）探訪103歲的王陳怨女士。圖／台東市公所提供
台東市公所將重陽節敬老慰問金從原先的800元調高為1000元，市長陳銘風（右）探訪103歲的王陳怨女士。圖／台東市公所提供

為表達對長輩的敬意與關懷，台東縣政府及鄉鎮市公所開始陸續發放重陽節敬老慰問金，不少鄉鎮也調高禮金，市公所從800元今年調高1000元，東河鄉公所從300元調升到1500元，加上縣府500元，就有2000元禮金可領取。鄉長葉啟伸表示，經費來自鄉庫結餘款。

葉啟伸表示，因歲入後鄉庫結餘較充裕，因此，今年重陽節敬老慰問金可以調高，不只從300元調高到1500元，未來每年都會有，且百歲人瑞可領取1萬元禮金，預計全鄉共2162名長者受惠，希望讓長輩過得更開心一點。

此外，人數最多的台東市，公所將慰問金從原先的800元調高為1000元，今年則由市公所自編預算，持續維持調高後的金額，共有超過20138位長輩領取敬老慰問金，部分款項以帳戶自動匯入方式撥付，另由各里長及里幹事協助發放，確保每位長者都能順利領取。

市長陳銘風今天上午偕同縣府社會處長陳淑蘭，前往探訪百歲人瑞家中，致贈慰問金與禮品，並獻上誠摯的重陽祝福。其中最年長的是106歲的蔡耐冬女士，雖然行動不便需坐輪椅，但精神抖擻；陳銘峰貼心關懷她的生活起居與健康狀況。

另1位103歲的王陳怨女士則精神奕奕、還能自行站立，個性開朗活潑。她開心地數著紅包裡的鈔票，笑得合不攏嘴，可愛的反應讓現場充滿歡樂氣氛；她還不忘叮嚀陳銘風與公所員工天氣炎熱要多補充水分，場面溫馨又感人。

台東縣東河鄉公所今年重陽節敬老慰問金從300元調升到1500元，加上縣府500元，就有2000元禮金可領取。圖／擷取自東河鄉公所官網
台東縣東河鄉公所今年重陽節敬老慰問金從300元調升到1500元，加上縣府500元，就有2000元禮金可領取。圖／擷取自東河鄉公所官網

