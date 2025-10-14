花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」卡關，但風神颱風可能形成，造成隱患。中央前進協調所總協調官季連成說，已做好防颱準備，將在颱風來臨前全面強制撤離，屆時將撤離3鄉鎮警戒範圍內保全戶約7、8000人，可能時間點落在19、20日，也當成一次壓力測試。

花蓮縣府昨天函請行政院擬定及執行堰塞湖疏散避難計畫，並建請取消垂直避難。季連成今天說，依據災防法規定，強制撤離是縣市政府權責，中央只是協助。

他認為，垂直避難合理、安全、可行，10日到12日邀請縣府與3鄉鎮長、原民部落頭目參加撤離計畫的協調會，縣府提供書面資料都是採取垂直撤離，但請縣長徐榛蔚核定時卻推翻，他不清楚原因但尊重。

季連成說，考量「風神颱風」可能形成，必須做好防颱準備，中央氣象署人員今天下午進駐，他也要求各部會下午提報調用的各式重機械撤離計畫，村里長廣播系統16日前都要修好，他會親自驗收。

季連成說，當颱風將於24小時內侵襲時會啟動防颱作為，分3階段撤離，第一階段是警戒區內老人、身障、孕婦等弱勢族群強制撤離、第二是平房居民強制撤離，第三是針對所有保全戶居民，是強制性疏散撤離，不是垂直撤離。

他表示，到時候志工與遊客都不得進入光復鄉，馬太鞍溪涵管便道將封閉，也要求國軍水陸兩用車、空勤直升機、警消等待命，縣府調度10輛中型巴士做為疏散使用。

這將是全台首次如此大規模的強制撤離。季連成說，保全戶約7、8000人，部分仍在收容中，所以可能需要撤離人數不會到這麼多。先前台灣曾有3、4000人的強制撤離，「假定這次做成功了，不就是台灣史上最好的一次疏散撤離模式嗎?」

季連成說，如果大家不勇於承擔，「真正戰爭的時候怎麼辦？我們的韌性怎麼辦?」雖然現在情境和戰爭不一樣，但就是要學習大面積的疏散撤離；他也說，這不是3鄉鎮的疏散，縣府要集中花蓮資料來做，不能只靠鄉鎮公所。