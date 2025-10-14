快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中央前進協調所總協調官季連成今天表示，將在颱風來臨前進行全面強制撤離。記者王燕華／攝影
中央前進協調所總協調官季連成今天表示，將在颱風來臨前進行全面強制撤離。記者王燕華／攝影

「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」卡關，但風神颱風可能形成，造成隱患。中央前進協調所總協調官季連成說，已做好防颱準備，將在颱風來臨前全面強制撤離，屆時將撤離3鄉鎮警戒範圍內保全戶約7、8000人，可能時間點落在19、20日，也當成一次壓力測試。

花蓮縣府昨天函請行政院擬定及執行堰塞湖疏散避難計畫，並建請取消垂直避難。季連成今天說，依據災防法規定，強制撤離是縣市政府權責，中央只是協助。

他認為，垂直避難合理、安全、可行，10日到12日邀請縣府與3鄉鎮長、原民部落頭目參加撤離計畫的協調會，縣府提供書面資料都是採取垂直撤離，但請縣長徐榛蔚核定時卻推翻，他不清楚原因但尊重。

季連成說，考量「風神颱風」可能形成，必須做好防颱準備，中央氣象署人員今天下午進駐，他也要求各部會下午提報調用的各式重機械撤離計畫，村里長廣播系統16日前都要修好，他會親自驗收。

季連成說，當颱風將於24小時內侵襲時會啟動防颱作為，分3階段撤離，第一階段是警戒區內老人、身障、孕婦等弱勢族群強制撤離、第二是平房居民強制撤離，第三是針對所有保全戶居民，是強制性疏散撤離，不是垂直撤離。

他表示，到時候志工與遊客都不得進入光復鄉，馬太鞍溪涵管便道將封閉，也要求國軍水陸兩用車、空勤直升機、警消等待命，縣府調度10輛中型巴士做為疏散使用。

這將是全台首次如此大規模的強制撤離。季連成說，保全戶約7、8000人，部分仍在收容中，所以可能需要撤離人數不會到這麼多。先前台灣曾有3、4000人的強制撤離，「假定這次做成功了，不就是台灣史上最好的一次疏散撤離模式嗎?」

季連成說，如果大家不勇於承擔，「真正戰爭的時候怎麼辦？我們的韌性怎麼辦?」雖然現在情境和戰爭不一樣，但就是要學習大面積的疏散撤離；他也說，這不是3鄉鎮的疏散，縣府要集中花蓮資料來做，不能只靠鄉鎮公所。

副總協調官、行政院顧問李孟諺說，若以50台遊覽車，一台坐40個人，一次就2000人，跑四趟就夠了，從發布警報到真正颱風，一定有24小時以上時間，要跑四趟不是問題。

中央前進協調所總協調官季連成今天表示，將在颱風來臨前進行全面強制撤離。記者王燕華／攝影
中央前進協調所總協調官季連成今天表示，將在颱風來臨前進行全面強制撤離。記者王燕華／攝影

季連成 馬太鞍溪 颱風

延伸閱讀

馬太鞍溪疏散計畫卡關 劉世芳籲花縣府速完成保全清冊

花蓮光復災區大量淤泥 將去化利用

馬太鞍溪清淤砂土13萬噸搬離市區 中央：未來可轉為「有價資源」

花蓮撤離計畫卡關 縣府喊公所災後人手不足 中央籲全縣總動員

相關新聞

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害疏散避難收容計畫」卡關，但風神颱風可能形成，造成隱患。中央前進協調所總協調官季連成說，已做好防...

宜蘭奪下「坡地金育獎」全國第一 更獲得服務團隊及個人獎成最大贏家

宜蘭縣政府以創新智慧管理山坡地，榮獲農業部「坡地金育獎」全國縣市組第一名殊榮，同時獲頒「激勵獎」、「績優水土保持服務團」...

重陽節到來 台東東河鄉鎮重陽禮金300元調升1500元

為表達對長輩的敬意與關懷，台東縣政府及鄉鎮市公所開始陸續發放重陽節敬老慰問金，不少鄉鎮也調高禮金，市公所從800元今年調...

影／台東持續高溫 卑南溪床強烈氣流掀起「塵捲風」

花東縱谷出現驚人景象！有民眾今早在台東池上鄉和海端鄉交界的池上大橋，卑南溪河床上，目擊到一股旋風，乍看之下還以為是人家在...

東管處攜手綠島與中研院舉辦沈浸式工作坊 為永續治理揭開新篇章

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處聯合台東縣綠島水域休閒遊憩活動發展協會，以及中央研究院生物多樣性研究中心，昨在綠島大...

去年的今天罷免謝國樑投票 謝：已1年仍滿懷感謝 盼再和公民團體座談

基隆市長謝國樑罷免案去年的今天投票，謝國樑今晚上傳影片到臉書粉絲頁，細數一年來的施政表現，並說事隔一年，他還是滿懷感激，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。