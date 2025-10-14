快訊

影／台東持續高溫 卑南溪床強烈氣流掀起「塵捲風」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東池上鄉和海端鄉交界的池上大橋，卑南溪河床上，民眾目擊到罕見的「塵捲風」現象，場面相當壯觀。圖／民眾提供
台東池上鄉和海端鄉交界的池上大橋，卑南溪河床上，民眾目擊到罕見的「塵捲風」現象，場面相當壯觀。圖／民眾提供

花東縱谷出現驚人景象！有民眾今早在台東池上鄉和海端鄉交界的池上大橋，卑南溪河床上，目擊到一股旋風，乍看之下還以為是人家在焚燒雜物，甚至誤以為是龍捲風。靠近一看才發現，竟然是罕見的「塵捲風」現象，場面相當壯觀。

台東氣象站主任冉立群表示，塵捲風常出現在晴朗高溫的午後，是地面受熱產生強烈對流氣流，捲起沙塵或雜物，形成短暫但壯觀的自然現象。雖然持續時間不長，但如果靠得太近，還是可能有安全疑慮，提醒民眾遇到時保持安全距離。花東縱谷最近氣候炎熱日照強烈，條件適合塵捲風形成。

拍攝畫面中可以看到，大量沙塵隨著氣流不斷盤旋往上，形成一條直衝天際的旋風柱，氣勢驚人。不過，這股塵捲風並不紮實，維持2到3分鐘後消失。

台東 花東縱谷 高溫

