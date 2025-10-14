聽新聞
0:00 / 0:00
影／台東持續高溫 卑南溪床強烈氣流掀起「塵捲風」
花東縱谷出現驚人景象！有民眾今早在台東池上鄉和海端鄉交界的池上大橋，卑南溪河床上，目擊到一股旋風，乍看之下還以為是人家在焚燒雜物，甚至誤以為是龍捲風。靠近一看才發現，竟然是罕見的「塵捲風」現象，場面相當壯觀。
台東氣象站主任冉立群表示，塵捲風常出現在晴朗高溫的午後，是地面受熱產生強烈對流氣流，捲起沙塵或雜物，形成短暫但壯觀的自然現象。雖然持續時間不長，但如果靠得太近，還是可能有安全疑慮，提醒民眾遇到時保持安全距離。花東縱谷最近氣候炎熱日照強烈，條件適合塵捲風形成。
拍攝畫面中可以看到，大量沙塵隨著氣流不斷盤旋往上，形成一條直衝天際的旋風柱，氣勢驚人。不過，這股塵捲風並不紮實，維持2到3分鐘後消失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言