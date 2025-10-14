快訊

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

聽新聞
0:00 / 0:00

東管處攜手綠島與中研院舉辦沈浸式工作坊 為永續治理揭開新篇章

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
工作坊不僅是一場政策與行動的實驗，更凝聚了推動專業導潛制度與高價值旅遊的在地共識，為綠島永續治理揭開新篇章。圖／東管處提供
工作坊不僅是一場政策與行動的實驗，更凝聚了推動專業導潛制度與高價值旅遊的在地共識，為綠島永續治理揭開新篇章。圖／東管處提供

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處聯合台東縣綠島水域休閒遊憩活動發展協會，以及中央研究院生物多樣性研究中心，昨在綠島大白沙海域共同舉辦「嶼海共存・綠島永續治理政策交流工作坊」。活動以共學、共識、共行動為主軸，匯聚公私部門、學界、醫療單位與在地水域業者，透過沉浸式水域體驗與深度政策交流，凝聚綠島永續發展的行動共識。

東管處長林維玲表示，綠島擁有壯麗海岸線與豐富海洋生態，每年吸引大量旅客，觀光熱潮卻也帶來環境壓力與資源競合挑戰。為在生態保育與產業發展之間取得平衡，持續推動跨部門合作與在地參與的治理模式，積極導入永續旅遊理念。

此次工作坊中，與會者達成2大共識包括推動高價值旅遊轉型，綠島觀光應擺脫低價競爭，轉向提供舒適、安全與個人化的多元體驗，以品質帶動價值，及建立專業導潛制度，透過在地導覽員認證與專業訓練機制，提升從業人員專業性與環境責任，避免過度開發與惡性競爭。

中央研究院陳昭倫研究員指出，未來應持續運作跨領域合作平台，以大白沙海域為示範場域，逐步試行「專業導潛制度」，讓綠島成為兼顧保育與產業發展的永續典範。亦有與會者針對水資源、垃圾處理及公共設施等基礎建設提出具體建議。

林維玲表示，東管處的核心目標是在發展與環境之間取得平衡。觀光建設不僅要促進地方經濟，更要提升居民生活品質。她強調，綠島的未來，應由真正關心、熱愛並願意為這片土地付出的人共同決定。

此次活動突破傳統會議形式，安排水肺潛水、自由潛水、浮潛與立式划槳（SUP）等多元體驗，讓與會者從親身接觸中理解海域生態與空間利用的重要性。工作坊不僅是一場政策與行動的實驗，更凝聚了推動專業導潛制度與高價值旅遊的在地共識，為綠島永續治理揭開新篇章。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處聯合台東縣綠島水域休閒遊憩活動發展協會及中央研究院生物多樣性研究中心，昨在綠島大白沙海域共同舉辦「嶼海共存・綠島永續治理政策交流工作坊」。圖／東管處提供
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處聯合台東縣綠島水域休閒遊憩活動發展協會及中央研究院生物多樣性研究中心，昨在綠島大白沙海域共同舉辦「嶼海共存・綠島永續治理政策交流工作坊」。圖／東管處提供

綠島 永續

延伸閱讀

好天氣倒數 周日東北季風大降溫 準「風神」颱風外圍環流挾雨勢

中秋連假不平安！ 28歲男出遊綠島疑酒後昏迷不醒 出動直升機送醫

綠島放流6000尾白星笛鯛 為大海注入新的生機

1990年代開啟全國大掃黑「治平專案」 黑道大哥直升機押送綠島

相關新聞

去年的今天罷免謝國樑投票 謝：已1年仍滿懷感謝 盼再和公民團體座談

基隆市長謝國樑罷免案去年的今天投票，謝國樑今晚上傳影片到臉書粉絲頁，細數一年來的施政表現，並說事隔一年，他還是滿懷感激，...

創意AI想像力編寫小故事 宜蘭童樂創意故事徵文10/24截止收件

宜蘭縣政府財稅局舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，比賽分國小高年級組與國中組，參賽者可使用生成式AI輔助創作，...

土地被太陽能板取代...宜蘭美術獎首獎由張凱亘「第七族」奪殊榮

舉辦多年的宜蘭美術獎已是國內重要藝術賽事，吸引各地優秀藝術人才參與，今年共523件作品參賽，評審出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1...

新市政大樓尚未公告招商 圖利質疑聲浪已罩頂 基市府：廉政平台把關中

基隆市政府5個月前辦理新政政大樓招商說明會，提及投資建商可取得2/3樓地板面積，民進黨市議員鄭文婷認為有圖利嫌疑。市府預...

基隆城市半程馬拉松19日起跑 注意交通管制 跑3公里完賽也能拿獎牌

2025基隆城市半程馬拉松19日起跑，分成半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 共近4000人參加。...

謝國樑4澄清批「某政黨」重啟選舉 綠議員：監督市政沒有休假日

基隆市長謝國樑昨晚在臉書大動作提出4項澄清，並指「某政黨」才休息不到2個月，又要再重啟選舉步調，拒絕基隆成為兵疲馬憊的政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。