東管處攜手綠島與中研院舉辦沈浸式工作坊 為永續治理揭開新篇章
交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處聯合台東縣綠島水域休閒遊憩活動發展協會，以及中央研究院生物多樣性研究中心，昨在綠島大白沙海域共同舉辦「嶼海共存・綠島永續治理政策交流工作坊」。活動以共學、共識、共行動為主軸，匯聚公私部門、學界、醫療單位與在地水域業者，透過沉浸式水域體驗與深度政策交流，凝聚綠島永續發展的行動共識。
東管處長林維玲表示，綠島擁有壯麗海岸線與豐富海洋生態，每年吸引大量旅客，觀光熱潮卻也帶來環境壓力與資源競合挑戰。為在生態保育與產業發展之間取得平衡，持續推動跨部門合作與在地參與的治理模式，積極導入永續旅遊理念。
此次工作坊中，與會者達成2大共識包括推動高價值旅遊轉型，綠島觀光應擺脫低價競爭，轉向提供舒適、安全與個人化的多元體驗，以品質帶動價值，及建立專業導潛制度，透過在地導覽員認證與專業訓練機制，提升從業人員專業性與環境責任，避免過度開發與惡性競爭。
中央研究院陳昭倫研究員指出，未來應持續運作跨領域合作平台，以大白沙海域為示範場域，逐步試行「專業導潛制度」，讓綠島成為兼顧保育與產業發展的永續典範。亦有與會者針對水資源、垃圾處理及公共設施等基礎建設提出具體建議。
林維玲表示，東管處的核心目標是在發展與環境之間取得平衡。觀光建設不僅要促進地方經濟，更要提升居民生活品質。她強調，綠島的未來，應由真正關心、熱愛並願意為這片土地付出的人共同決定。
此次活動突破傳統會議形式，安排水肺潛水、自由潛水、浮潛與立式划槳（SUP）等多元體驗，讓與會者從親身接觸中理解海域生態與空間利用的重要性。工作坊不僅是一場政策與行動的實驗，更凝聚了推動專業導潛制度與高價值旅遊的在地共識，為綠島永續治理揭開新篇章。
