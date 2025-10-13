快訊

去年的今天罷免謝國樑投票 謝：已1年仍滿懷感謝 盼再和公民團體座談

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑罷免案去年的今天投票，謝國樑今晚在臉書表示，非常希望再與公民團體座談，攜手讓市政做的更好。圖為去年座談會場景。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑罷免案去年的今天投票，謝國樑今晚上傳影片到臉書粉絲頁，細數一年來的施政表現，並說事隔一年，他還是滿懷感激，要跟大家說聲「謝謝大家」。

公民團體「山海公民拆樑行動」去年發起罷免謝國樑，連署成案後，去年10月13日投票，因同意票未達25%門檻，且不同意票高於同意票，選民用選票否決罷免案。

謝國樑今天在臉書公布的影片中說，距離去年罷免投票已經滿1周年了，他要深深的感謝大家的投票，讓他留在基隆市政府為大家打拼市政。

謝表示，從去年到今年經歷了非常多的事情，市府完成了7座的兒童樂園，行人友善的統計數據（行人事故）大幅下降，基隆現在已成了全台灣行走最安全的城市。

騎樓整平工程從去年到今年的12個月，市區大概鋪平的範圍超過5000平方公尺，仍然在持續進行中。市府也完成兩座街舞空間，兩座社區體能館，並且持續推動校園環境改善及營養午餐的升級，市府也得到遠見雜誌最佳進步獎。

去年罷免結束後，謝國樑和罷免領銜人戴璟安相約在去年12月面對面座談。謝國樑在影片中表示，年底要到了，市府團隊非常希望進行第二年度公民團體座談會，近日就會聯繫戴璟安洽商。

謝國樑說，去年公民團體座談，讓市府在市政上得到很多好的建議，今年的市政非常重視公民團體朋友的意見，相信在公民團體跟市政府攜手努力下，可以得到好的建議，讓基隆市政能做的更順利。

謝國樑在影片結束前表示，他和市府團隊會繼續努力，把基隆更多重要的建設逐一來完成。他非常的感動，也非常的感謝，已經滿1年了，他還是滿懷感激，並跟大家說聲「謝謝大家」。

基隆市長謝國樑罷免案去年的今天投票，謝國樑今晚上傳影片到臉書粉絲頁，細數一年來的施政表現，並說事隔一年，他還是滿懷感激，要跟大家說聲「謝謝大家」。圖／取自謝國樑臉書
