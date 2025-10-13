快訊

創意AI想像力編寫小故事 宜蘭童樂創意故事徵文10/24截止收件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭財稅局舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，參賽者可使用生成式AI輔助創作，以7大類指定租稅主題，發揮想像力編寫創意故事，各組第一名可獲5000元禮券。圖／財稅局提供
宜蘭財稅局舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，參賽者可使用生成式AI輔助創作，以7大類指定租稅主題，發揮想像力編寫創意故事，各組第一名可獲5000元禮券。圖／財稅局提供

宜蘭縣政府財稅局舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，比賽分國小高年級組與國中組，參賽者可使用生成式AI輔助創作，以7大類指定租稅主題，發揮想像力編寫創意故事，在學習租稅常識過程，體驗AI科技帶來的便利，創作截止收件時間10月24日上午10時。

財政稅務局表示，原本收件時間10月7日，為了讓學生盡情揮灑創意寫出好故事，把比賽收件日期延長至同月24日上午10時，請完成故事創作後，填妥授權同意書及切結書，連同作品以電子郵件寄送至財稅局信箱：iltb.gov@gmail.com。

另外，先前已投稿的參賽者也可以在延長後、截止日期前重複投稿，並以收件截止當下的最終版本作為參賽作品；對於已投稿、尚未填寫授權同意書及切結書的參賽者，也別忘了在截止日期前補件，以免影響參賽權益，活動簡章及應簽署的相關文件可至財稅局官網/活動專區/活動訊息下載https://tinyurl.com/4869yftv

比賽各組前三名獲獎狀、5000元至2000元禮券不等，歡迎縣內學生踴躍投稿，得獎結果預計11月10日前公告，並公布在財稅局FB粉絲專頁及官方網站，或可撥打03-9325101轉113詢問。

宜蘭財稅局舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，參賽者可使用生成式AI輔助創作，以7大類指定租稅主題，發揮想像力編寫創意故事，各組第一名可獲5000元禮券。圖／財稅局提供
宜蘭財稅局舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，參賽者可使用生成式AI輔助創作，以7大類指定租稅主題，發揮想像力編寫創意故事，各組第一名可獲5000元禮券。圖／財稅局提供

