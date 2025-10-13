新市政大樓建商可分回萬坪？基市：言之過早

快訊

中央社／ 基隆13日電

基隆市政府規劃與建商合作，興建新市政大樓，根據顧問公司簡報，實施者可分回1棟大樓，樓地板面積1萬1000坪。市府今天表示，現在談還太早，後續會依法令針對權利變換審查。

市府規劃在中正路舊公車修理廠與建商合作興建新市政大樓，4月22日舉辦招商說明會，根據顧問公司簡報，預估興建2棟大樓，實施者及市府各1棟，實施者分回約1棟1萬1000坪，市府分得的行政辦公大樓，則有辦公空間5900坪與店鋪730坪。

民進黨基隆市議員鄭文婷昨天說，實施者可分回1棟高達1萬1000坪，市府將喪失所有權，完全無法逆轉，檢視整個發展軌跡，並非朝向對市民有利方向，不希望此案成基隆版「京華城案」。

市府政風處長李國正今天下午在記者會說，外界關心樓地板分配面積權利變換方式等，市府都聽到了，非常願意傾聽各界指教。目前新市政大樓公辦都更案進度已到公開閱覽結束，即將對外公告招商。

李國正說，樓地板面積等權利變換「都是後面要處理的問題」，權利變換有相關都更法令規範，並非外界所說有多少樓地板面積要分給建商，市府分到多少樓地板面積，「這個都還太早」，後續階段一切會依法令審查，請各界放心。

李國正表示，全國廉政平台已推動90案，包含中央37案、地方有53案，有台北市雙子星大樓聯合開發案、桃園機場第3航廈新建案、淡江大橋新建案等，總金額高達新台幣2兆1501億餘元，都是成立廉政平台成功案例。

李國正說，廉政平台要求一切公開、透明，市府邀請地檢署、調查站、審計室、公民團體，與市府廉政單位共同成立廉政平台，共同監督都更案，除定期召開會議說明都更案進度、共同負擔比例，甚至權利變換公平性等，由主辦單位詳細說明，讓與會單位充分了解，民眾也可在市府都市發展處「透明專區」檢視會議紀錄。

