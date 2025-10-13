快訊

土地被太陽能板取代...宜蘭美術獎首獎由張凱亘「第七族」奪殊榮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
目前在英國倫敦藝術大學念書的張凱亘榮獲「宜蘭獎」首獎，創作的新媒體藝術《第七族》拿下殊榮。記者戴永華／攝影
舉辦多年的宜蘭美術獎已是國內重要藝術賽事，吸引各地優秀藝術人才參與，今年共523件作品參賽，評審出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名。評審團主席吳炫三今天在表揚典禮中表示，參賽題材及面向廣泛，創作技巧純熟，感受到參賽者認真與深思熟慮，具強烈企圖心，也見識到宜蘭及台灣藝術蓬勃發展。

這次宜蘭美術獎的首獎「宜蘭獎」由張凱亘創作的新媒體藝術《第七族》獲殊榮，作者因家鄉土地被太陽能板取代，過往歷史與記憶被抹去，表達內心無聲、無力且荒謬的矛盾感，此錄像作品運用現代光電能源裝置的動畫場景生成，揭示部落文化在當代社會變遷中所承受的解構與邊緣化，引人深思。

另外宜蘭元素進行創作的「宜蘭意象獎」由李沛岑的油彩畫《蘭陽記憶拼圖》獲得，作者將田、河川與山脈等自然元素結合在作品中，像拼貼也像拼圖，重組屬於宜蘭的地景記憶。以上2件作品獲得宜蘭縣政府永久典藏。

今天頒獎典禮中，首獎部分由胡如來代表哥哥張凱亘領獎，他說，感謝縣府及藝術界前輩給了年輕藝術家這個機會，可惜哥哥在英國倫敦藝術大學念書，無法前來，其實這個領域是哥哥的新嘗試，哥原本是雕刻藝術家，這次跨領域到多媒體藝術，思考很久到底什麼題材要怎麼做，一路摸索創新，這次終於在不同領域拿下殊榮。

獲得宜蘭意象獎是在台中教育大學就讀大四的李沛岑，年僅21歲，她說，自從上大學比較少回家，懷念故鄉，所以把對宜蘭的印象用繪畫描繪出來，她在2024參加宜蘭美術獎獲得優選，這次拿到宜蘭意象獎，感謝評審團給她機會，未來想要從事教育工作或繼續在藝術領域努力。

今年除了宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名，另有銀獎及銅獎各2名、優選13名及佳作77名，得獎作品即日起至11月9日在羅東文化工場2樓天空藝廊展出，作品題材豐富，兼具現代藝術與在地特色，透過展覽一窺宜蘭藝術創作的新高度。

宜蘭美術獎得獎者及評審大合照。圖／縣府提供
評審團主席、知名畫家吳炫三肯定今年的參賽題材及面向廣泛，創作技巧純熟。記者戴永華／攝影
目前在英國倫敦藝術大學念書的張凱亘榮獲「宜蘭獎」首獎，創作的新媒體藝術《第七族》拿下殊榮。圖／家屬提供
以宜蘭元素進行創作的「宜蘭意象獎」，由年僅21歲李沛岑的油畫《蘭陽記憶拼圖》獲得。記者戴永華／攝影
宜蘭美術獎得獎作品即日起至11月9日，在羅東文化工場2樓天空藝廊展出。圖／縣府提供
