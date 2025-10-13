快訊

新市政大樓尚未公告招商 圖利質疑聲浪已罩頂 基市府：廉政平台把關中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市民進黨市議員鄭文婷質疑新市政大樓招商有圖利嫌疑，基市府政風處長李國正（右）今天說，本案已成立廉政平台監督，民眾可到都市發展處網站廉政平台透明專區檢視會議內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民進黨市議員鄭文婷質疑新市政大樓招商有圖利嫌疑，基市府政風處長李國正（右）今天說，本案已成立廉政平台監督，民眾可到都市發展處網站廉政平台透明專區檢視會議內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府5個月前辦理新政政大樓招商說明會，提及投資建商可取得2/3樓地板面積，民進黨市議員鄭文婷認為有圖利嫌疑。市府預計今年底公告招商文件，政風處長李國正今天說，本案已成立廉政平台監督，以利重大市政建設順利推動。

基市府計畫採公辦都更方案，在中正路舊公車修理場新建市政大樓。招商顧問公司在4月22日舉辦說明會中，提及開發經費約51億元，新市政大樓開發量體，不含車位約1.77萬坪，行政辦公面積約5900坪，業者分回1.1萬坪。

鄭文婷在說明會場，就質疑市府使用的樓地板僅約33%，白白奉送土地讓投資方獲得商業利益，太不公平了，希望不要變成「京華城」。

基隆市長謝國樑在說明會中回應，將邀基隆地檢署、基隆市調站、基隆市審計室、台灣透明組織和基市府政風處等單位成立廉政平台，確保新市政大樓開發案合法、公平招商。

基隆新市政大樓招商文件仍在作業中，等到招商文件內容確定，程序完備後才會公告招商，正式公布招商條件，時間預計在今年底。

李國正說，法務部在2016年因應國內公共工程需要，訂定廉政平台實施計畫，四大內涵是跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督。全國至今中央已執行37案，地方53案，合計90案，總金額高達兩兆1501億餘元。台北雙子星大樓，桃機第3航廈、淡江大橋和台北郵局公辦都更都是成立廉政平台非常成功的案例。

李國正表示，基隆新市政大樓廉政平台已成立，目前開過兩次會。業務單位會在會議中向檢、調、廉和審計單位，說明公辦都更案辦理進度。外界質問的共同負擔比例，權力變換公平性等議題，在會議裡面也有說明。民眾也可到都市發展處網站廉政平台透明專區檢視會議內容。

李國正說，基隆市長謝國樑主動要求新市政大樓招商案成立廉政平台，目的在公開接受檢、調、審計和公民團體強力監督，針對外界質疑適時澄清，也希望在推動過程中，除排可能面臨圍標、綁標的不當干預，讓承辦公務員安心任事，順利完成重大市政工程。

李國正籲請民眾對廉政平台的公平性要有信心，相信透過廉政平台的運作，未來基市府公務員都能夠獲得很好的辦公環境，市民也能夠獲得更好的市政服務的品質。

