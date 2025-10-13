台東197縣道萬安橋拓寬啟動 明年底完工增加會車空間
台東197縣道是台9線重要替代道路，池上鄉萬安橋是連結池上與關山的重要橋梁，現行橋面狹窄不易會車，縣長饒慶鈴今主持動土儀式，未來橋面將從現行的5.5公尺拓寬至9公尺，提供雙向通行空間，明年底完工，可望改善交通瓶頸點。
台東197縣道全長60公里，北起池上鄉，南至台東市石川與台11乙線交會處，串聯縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。
為改善197縣道瓶頸及危險路段，縣府近年已投入逾6億元，陸續進行拓寬、邊坡整治及排水設施，僅剩嘉武橋及萬安橋兩處瓶頸橋梁尚未完工。
饒慶鈴說，197縣道是花東縱谷重要的聯絡道路，縱谷地區吸引不少遊客及自行車愛好者，過去存在許多瓶頸及危險路段，在歷年努力後，逐步提升在地交通服務品質。
建設處表示，嘉武橋位處池上、關山接轄處，改建工程預計今年11月完工；萬安橋原橋面寬度僅5.5公尺，會車空間不足，汽車會車時形成交通瓶頸，獲中央核定9900萬元進行重建重建，新橋面將達9公尺，大幅提升安全性與通行效率。
