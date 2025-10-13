快訊

基隆城市半程馬拉松19日起跑 注意交通管制 跑3公里完賽也能拿獎牌

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2025基隆城市半程馬拉松19日起跑，主辦單位為半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里選手，各自準備充滿基隆元素的獎牌。記者邱瑞杰／攝影
2025基隆城市半程馬拉松19日起跑，主辦單位為半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里選手，各自準備充滿基隆元素的獎牌。記者邱瑞杰／攝影

2025基隆城市半程馬拉松19日起跑，分成半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 共近4000人參加。主辦單位說，今年也為健康休閒組選手設計獎牌，讓所有完賽的人，都能帶著充滿基隆元素的獎牌回家，留做紀念。

基隆城市半程馬拉松由好馬長跑協會主辦，今年是第2屆，去年約3000人參加，今年增加到近4000人。其中有44名外籍選手，分別來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國家，最遠的是來自於秘魯的選手。今年還有13名視障者參加，由陪跑員一起下場跑步。

基隆城市馬拉松從基隆火車站前的國門廣場起跑，路線會經過基隆港碼頭、仙洞巖、外木山等景點，讓跑者在市中有港、港中有市、有山有海的環境中盡情奔跑。

基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文今天說，今年有協調台鐵加開1406班次列車，19日清晨4時12分由樹林火車站發車、4時30分到台北火車站，5時18分抵達基隆火車站。選手下車後，步行3分鐘就能到達國門廣場，參加熱身等待出發，非常便利。

基隆市議員呂美玲愛跑步，也是籌辦路跑活動的功臣，今年報名半馬組。她說，多數路跑不會為休閒組的跑者準備獎牌，基隆城市半程馬拉松則為21公里、9.5公里及3公里組選手，準備同款但顏色不同的獎牌。獎牌呈現基隆多處景點意象，讓選手把基隆記憶帶回家。

為確保交通安全及跑者權益，市政府規畫在路跑當天實施交通管制措施，今天提醒用路人注意相關資訊，會受影響者請提前改道行駛。停車管制部分，18日上午9時30分起至19日上午9時30分，中華路、文化路往外木山方向禁止路邊停車，活動當日道路管制路段，路邊車輛及停車場皆禁止移車。

10月19日交通管制方案，包括清晨4時30分至上午7時30分，封閉市區中正路往火車站全線、忠一路往火車站2車道。港西街則自清晨4時30分至上午10時30分全段封閉，中山二路往外木山上午5時至10時分隔島右側車道封閉，中山三、四路往市區上午5時30分至8時30分車道縮減，保留1車道通行、中山隧道封閉。

中華路、文化路、文明路往外木山上午5時30分至9時30分車道縮減，保留1車道通行。湖海路於上午5時30分至9時30分市區到外木山漁港，採單線雙向管制，從外木山漁港到喵喵咖啡全段禁行，請用路人遵守管制人員指揮，共同維護行車安全。

當天清晨4時30分至10時30分，轉運站計程車及臨停上下客區移至忠一路火車站南站旁路段外側車道，轉運站市公車1字頭、2字頭、5字頭取消停靠，忠一路和孝一路口站、民治里活動中心站，改至仁二路二信循環站搭乘，城隍廟站牌遷移至孝二路87號。上午5時至10時中山二路往外木山方向市公車301、312及客運1813D等路線，站牌將調整停靠位置，請乘車民眾多加留意。

