基隆城市半程馬拉松19日起跑 注意交通管制 跑3公里完賽也能拿獎牌

2025基隆城市半程馬拉松19日起跑，分成半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 共近4000人參加。主辦單位說，今年也為健康休閒組選手設計獎牌，讓所有完賽的人，都能帶著充滿基隆元素的獎牌回家，留做紀念。

基隆城市半程馬拉松由好馬長跑協會主辦，今年是第2屆，去年約3000人參加，今年增加到近4000人。其中有44名外籍選手，分別來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國家，最遠的是來自於秘魯的選手。今年還有13名視障者參加，由陪跑員一起下場跑步。

基隆城市馬拉松從基隆火車站前的國門廣場起跑，路線會經過基隆港碼頭、仙洞巖、外木山等景點，讓跑者在市中有港、港中有市、有山有海的環境中盡情奔跑。

基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文今天說，今年有協調台鐵加開1406班次列車，19日清晨4時12分由樹林火車站發車、4時30分到台北火車站，5時18分抵達基隆火車站。選手下車後，步行3分鐘就能到達國門廣場，參加熱身等待出發，非常便利。

基隆市議員呂美玲愛跑步，也是籌辦路跑活動的功臣，今年報名半馬組。她說，多數路跑不會為休閒組的跑者準備獎牌，基隆城市半程馬拉松則為21公里、9.5公里及3公里組選手，準備同款但顏色不同的獎牌。獎牌呈現基隆多處景點意象，讓選手把基隆記憶帶回家。

為確保交通安全及跑者權益，市政府規畫在路跑當天實施交通管制措施，今天提醒用路人注意相關資訊，會受影響者請提前改道行駛。停車管制部分，18日上午9時30分起至19日上午9時30分，中華路、文化路往外木山方向禁止路邊停車，活動當日道路管制路段，路邊車輛及停車場皆禁止移車。

10月19日交通管制方案，包括清晨4時30分至上午7時30分，封閉市區中正路往火車站全線、忠一路往火車站2車道。港西街則自清晨4時30分至上午10時30分全段封閉，中山二路往外木山上午5時至10時分隔島右側車道封閉，中山三、四路往市區上午5時30分至8時30分車道縮減，保留1車道通行、中山隧道封閉。

中華路、文化路、文明路往外木山上午5時30分至9時30分車道縮減，保留1車道通行。湖海路於上午5時30分至9時30分市區到外木山漁港，採單線雙向管制，從外木山漁港到喵喵咖啡全段禁行，請用路人遵守管制人員指揮，共同維護行車安全。