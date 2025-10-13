謝國樑4澄清批「某政黨」重啟選舉 綠議員：監督市政沒有休假日

基隆市長謝國樑昨晚在臉書大動作提出4項澄清，並指「某政黨」才休息不到2個月，又要再重啟選舉步調，拒絕基隆成為兵疲馬憊的政黨選戰沙場。民進黨議員鄭文婷今反擊表示，謝國樑的發文根本不是澄清，而是「又在自我介紹」，把所有爭議都歸咎他人，卻忘了問題都是自己掀起的，議員市政監督沒有休假日。

謝國樑昨針對新版財劃法、休假問題、公文延宕導致會議延後及新市政大樓公辦都更案相關質疑，一一提出事實澄清，謝國樑表示，從總歲入原本增加70幾億，到最後反而少了20幾億，來回差了近100多億，到不實攻擊他的休假及出國次數，及捏造「市長不在、公文延宕」，然後今天又說新市政大樓都更案會是京華城翻版。讓人不禁感覺，選舉步調又到了。

鄭文婷今早回應指出，財劃法議題是誰先開戰場哭窮？答案就是謝國樑。新版財政劃分法上路後，謝市長第一時間喊窮，指控中央讓基隆「少了20幾億」，卻避談市府自身執行率低、核銷不力的事實，謝市長應該澄清的是為何主計單位要求各單位打七折，事後卻要求各單位照編？

對於休假與出國爭議，鄭文婷說，真正先發聲明稿的人是謝國樑。

她依法向市府索取市長請假紀錄，但至今尚未收到正式回文，何來混淆視聽？她質疑，謝國樑若不是急著在市府回文前「先聲奪人」，又怎會引爆更多後續輿論？

鄭文婷說，謝國樑不用睜眼說瞎話，議員只是基於保護市府同仁的立場，所以不便讓他們的身分顯露，謝國樑請假、出國期間，確實沒有人敢代批公文，因此造成專案會議延宕。

針對「新市政大樓公辦都更案」，鄭文婷直言，新市政大樓將成為「基隆版的京華城案」，這早在去年底市政總質詢時她就講過。

她反問謝國樑當時是睡著了嗎？還是被議員越挖越露出破綻，才要在近一年後的現在突然回擊？

鄭文婷表示， 市政監督從來沒有休假日，從當選的那天開始就在為下一次的連任做準備，這是每一位民意代表的使命和擔當，市政監督的立場責無旁貸必須挺身沒有退路。