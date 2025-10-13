聽新聞
0:00 / 0:00

基隆新市政大樓被疑「京華城翻版」 市府：成立廉政平台監督

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市府擬以公辦都更模式，在中正路舊公車修理場興建新市政大樓，卻引發質疑。記者游明煌／攝影
基隆市府擬以公辦都更模式，在中正路舊公車修理場興建新市政大樓，卻引發質疑。記者游明煌／攝影

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，預計吸引投資51億元。綠民代質疑「京華城翻版」，藍營則認為落實「廉政平台」可防弊。市府強調一切都依法辦理，已成立廉政平台監督。

基地面積1327坪，可開發總樓地板面積約1.8萬坪，土地權屬100%為基隆市政府所有，預計興建2棟大樓，市府規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回1棟辦公大樓。

民進黨議員鄭文婷說，實施者分回1棟約1萬1000坪，規畫有利於投資方，而不是市民，令人擔憂。市府不用可主導的BOT方式，要用「都更合建」操作，事實上如同白白送大樓給建商，喪失土地所有權，擔心圖利建商恐如「京華城」翻版。

國民黨議員韓世昱表示，重大建設成立廉政平台監督，可防止弊端及圖利廠商疑慮，對市府及市民也是保障，採公辦都更的公私協力完成市政大樓改建重大建設很好，外縣市也有這樣引進投資模式。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆說，新市政大樓公辦都更案一切依法辦理，已成立廉政平台監督。

京華城 基隆 廉政 公辦都更 BOT

延伸閱讀

基隆新市政大樓改建民代憂「京華城」翻版 市府：廉政平台監督

謝國樑海洋廣場帶動唱慶雙十 綠議員失望：怎不是升旗典禮？

影／謝國樑近3月公私行程請休16日...議員關切 市府：均依規辦理

京華城案 檢察官控柯玩「文字遊戲」：偷換2個字獲121億利益

相關新聞

基隆新市政大樓被疑「京華城翻版」 市府：成立廉政平台監督

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做...

廣角鏡／南方澳漁港 清潔船進駐

宜蘭南方澳漁港是台灣3大漁港之一，有500多艘漁船，也是國內知名觀光漁港，惱人的港區水面廢棄垃圾，不但影響航行安全，也造...

台東「人間國寶」再添一人 88歲孫菊花被族人拋高接受全場喝采

文化部今年9月登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」及保存者Sunay Paelabang孫...

部立基隆醫院行政大樓見證百年醫療史 最快明年登錄歷史建築

衛生福利部基隆醫院行政大樓有近百年歷史，保存完好，基隆市府文化觀光局召開審議會，決議將基隆醫院行政大樓登錄為歷史建築，最...

宜蘭潮流文化藝術祭吸引全球頂尖舞者齊聚 街舞水準直逼國際賽事

宜蘭縣政府接連2天在中興文創園區主辦宜蘭潮流文化藝術祭，最受矚目的「國際街舞大賽」點燃戰火，吸引來自台灣、日本、韓國及歐...

林孝信基金會請阿卡界教父等大咖指導 宜蘭4支優秀阿卡團挺進全國賽

林孝信文化基金會在宜蘭推動「阿卡貝拉人聲合唱培育計畫」，前進校園成立社團，特別請到阿卡音樂界教父朱元雷老師、歐開合唱團藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。