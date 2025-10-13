基隆新市政大樓被疑「京華城翻版」 市府：成立廉政平台監督

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，預計吸引投資51億元。綠民代質疑「京華城翻版」，藍營則認為落實「廉政平台」可防弊。市府強調一切都依法辦理，已成立廉政平台監督。

基地面積1327坪，可開發總樓地板面積約1.8萬坪，土地權屬100%為基隆市政府所有，預計興建2棟大樓，市府規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回1棟辦公大樓。

民進黨議員鄭文婷說，實施者分回1棟約1萬1000坪，規畫有利於投資方，而不是市民，令人擔憂。市府不用可主導的BOT方式，要用「都更合建」操作，事實上如同白白送大樓給建商，喪失土地所有權，擔心圖利建商恐如「京華城」翻版。

國民黨議員韓世昱表示，重大建設成立廉政平台監督，可防止弊端及圖利廠商疑慮，對市府及市民也是保障，採公辦都更的公私協力完成市政大樓改建重大建設很好，外縣市也有這樣引進投資模式。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆說，新市政大樓公辦都更案一切依法辦理，已成立廉政平台監督。