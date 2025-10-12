快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

台東「人間國寶」再添一人 88歲孫菊花被族人拋高接受全場喝采

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
孫菊花高齡88歲，仍天天創作與教學不輟。圖／台東縣府提供
孫菊花高齡88歲，仍天天創作與教學不輟。圖／台東縣府提供

文化部今年9月登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」及保存者Sunay Paelabang孫菊花為重要傳統工藝，今在下賓朗部落舉行「人間國寶」授證典禮，部長李遠親頒證書給孫菊花，族人合力將孫菊花拋高祝賀，歡樂氣氛瀰漫整個部落。

孫菊花是卑南族傳統織布的重要推手，高齡88歲仍教學與創作不停歇，精神令人感佩。縣府指出，孫菊花從61歲起學習卑南族織布，專精高織機與地織機，並能以族語詳述織具構造與圖騰意涵，堪稱文化與語言雙重保存者。

縣長饒慶鈴、立委陳瑩、監察院前副院長孫大川等來賓與族人在場觀禮，現場並設有孫菊花織布作品展示區，她是繼陳利友妹之後，台東第二位獲此殊榮的工藝師。

饒慶鈴說，太麻里排灣族刺繡工藝保存者陳利友妹2021年獲頒人間國寶，再來就是今天獲頒認證的孫菊花，孫老師是台東之光，更彰顯原住民族女性工藝者在技藝傳承與文化表述上的重要地位。

縣府表示，台東涵蓋多元族群文化活力與深厚底蘊，已有排灣族刺繡人間國寶陳利友妹及保存阿美族馬蘭複音吟唱的杵音文化藝術團等文化資產案例，未來將結合部落、族語老師與工藝師資源，透過登錄、培訓、記錄、展演等多元方式，推動文化資產活化與跨世代傳習。

文化部今天在下賓朗部落舉辦「人間國寶」授證典禮，場面盛大歡樂。圖／台東縣府提供
文化部今天在下賓朗部落舉辦「人間國寶」授證典禮，場面盛大歡樂。圖／台東縣府提供
孫菊花獲頒人間國寶證書，開心接受族人拋高祝賀。圖／台東縣府提供
孫菊花獲頒人間國寶證書，開心接受族人拋高祝賀。圖／台東縣府提供
文化部長李遠（左二）親頒證書給卑南族傳統織布保存者Sunay Paelabang孫菊花（右二）。圖／台東縣府提供
文化部長李遠（左二）親頒證書給卑南族傳統織布保存者Sunay Paelabang孫菊花（右二）。圖／台東縣府提供

