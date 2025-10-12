台東「人間國寶」再添一人 88歲孫菊花被族人拋高接受全場喝采

文化部今年9月登錄「tenun kana Pinuyumayan卑南族傳統織布」及保存者Sunay Paelabang孫菊花為重要傳統工藝，今在下賓朗部落舉行「人間國寶」授證典禮，部長李遠親頒證書給孫菊花，族人合力將孫菊花拋高祝賀，歡樂氣氛瀰漫整個部落。

孫菊花是卑南族傳統織布的重要推手，高齡88歲仍教學與創作不停歇，精神令人感佩。縣府指出，孫菊花從61歲起學習卑南族織布，專精高織機與地織機，並能以族語詳述織具構造與圖騰意涵，堪稱文化與語言雙重保存者。

縣長饒慶鈴、立委陳瑩、監察院前副院長孫大川等來賓與族人在場觀禮，現場並設有孫菊花織布作品展示區，她是繼陳利友妹之後，台東第二位獲此殊榮的工藝師。

饒慶鈴說，太麻里排灣族刺繡工藝保存者陳利友妹2021年獲頒人間國寶，再來就是今天獲頒認證的孫菊花，孫老師是台東之光，更彰顯原住民族女性工藝者在技藝傳承與文化表述上的重要地位。