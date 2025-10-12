捷工科雇員借調遭質疑 基市府：依法合規
基隆市政府推動興建捷運，媒體報導，交通處捷運工程科有5名雇員借調至其他單位，甚至調至市長室，等同幫市長謝國樑多請秘書，是否涉及酬庸待公評。市府表示，借調依法合規。
自由時報今天報導，市府內部人員指出，捷工科目前共有7名約雇人員，除林姓雇員留在原單位上班，及鄔姓雇員借調處長室外，其餘5名分別調到市長室、主計處及公共運輸科等單位。
報導指出，林姓女雇員在謝國樑擔任立委時，於謝國樑辦公室擔任行政人員，謝國樑上任後，先在捷工科安排她的位置，再借調到市長室，形同用捷工科的經費，幫謝國樑多請1名秘書。知情人士表示，經費多到可以養市長秘書，為何還想發公債。
針對媒體質疑市府對基隆捷運建設的重視，並懷疑是否涉及人力濫用或違法情事，基隆市政府副發言人林廷翰透過聲明稿表示，相關借調流程皆依法合規，依循往例比照前市府辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言