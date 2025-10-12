捷工科雇員借調遭質疑 基市府：依法合規

基隆市政府推動興建捷運，媒體報導，交通處捷運工程科有5名雇員借調至其他單位，甚至調至市長室，等同幫市長謝國樑多請秘書，是否涉及酬庸待公評。市府表示，借調依法合規。

自由時報今天報導，市府內部人員指出，捷工科目前共有7名約雇人員，除林姓雇員留在原單位上班，及鄔姓雇員借調處長室外，其餘5名分別調到市長室、主計處及公共運輸科等單位。

報導指出，林姓女雇員在謝國樑擔任立委時，於謝國樑辦公室擔任行政人員，謝國樑上任後，先在捷工科安排她的位置，再借調到市長室，形同用捷工科的經費，幫謝國樑多請1名秘書。知情人士表示，經費多到可以養市長秘書，為何還想發公債。

針對媒體質疑市府對基隆捷運建設的重視，並懷疑是否涉及人力濫用或違法情事，基隆市政府副發言人林廷翰透過聲明稿表示，相關借調流程皆依法合規，依循往例比照前市府辦理。