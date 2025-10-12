快訊

部立基隆醫院行政大樓見證百年醫療史 最快明年登錄歷史建築

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
部立基隆醫院行政大樓最快明年登錄歷史建築，見證百年醫療史。記者游明煌／攝影
部立基隆醫院行政大樓最快明年登錄歷史建築，見證百年醫療史。記者游明煌／攝影

衛生福利部基隆醫院行政大樓有近百年歷史，保存完好，基隆市府文化觀光局召開審議會，決議將基隆醫院行政大樓登錄為歷史建築，最快明年可完成相關程序公告，可望登錄為基隆第30處歷史建築。為現今少數留存的日治時期至今的官方醫院建築，見證基隆地區百年醫療史發展史。

基隆醫院依文化資產保存法規定提報文化資產價值評估，文化觀光局2月日召開審議會決議登錄為歷史建築，文化部文化資產局日前針對會議內容要求修正。

市府文觀局副局長鄭鼎青說，於9月30日針對補正程序召開會議，待市長謝國樑批准後，市府將發函給文資局，審查相關程序是否合乎法令，最快明年公告基隆醫院行政大樓列為歷史建築。

基隆醫院行政大樓前身為總督府基隆醫院廳舍棟，大正14年（1925）年興建，1930)竣工，戰後作為基隆醫院行政大樓使用。

醫院廳舍的建築樣式為現代主義過渡式樣，平面格局左右對稱，整體造型現代簡約。至今外觀屋頂、室內裝潢雖有不同程度整建，但仍保有西方古典歷史主義柱式與幾何形狀裝飾物，室內大廳與廊道空間仍留存多邊形傘頂柱、楣樑幾何形狀線腳與連續圓拱等裝飾，以鋼筋混凝土為主要構造的建築。

基隆醫院表示，將配合相關程序辦理。

基隆 歷史建築 文化資產

