宜蘭潮流文化藝術祭吸引全球頂尖舞者齊聚 街舞水準直逼國際賽事

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「Breaking 3對3」決賽由代理縣長林茂盛宣布冠軍隊伍Air headz。圖／文化局提供
宜蘭縣政府接連2天在中興文創園區主辦宜蘭潮流文化藝術祭，最受矚目的「國際街舞大賽」點燃戰火，吸引來自台灣、日本、韓國及歐美等國際頂尖舞者齊聚對決，參賽實力水準極高，決賽更可媲美國際賽事；另有戰牆國際塗鴉賽，決賽好手在巨幅戰牆即席創作，精彩作品引來民眾不斷拍照。

國際街舞大賽分「Breaking3對3」與「All Style2對2」兩大項，參賽隊伍以精湛舞技輪番上陣，觀眾掌聲與歡呼不斷。評審老師表示，今年參賽水準很高，尤其決賽直逼國際級賽事，熱血澎湃，精彩演出更令人深受感動，期盼台灣街舞文化持續蓬勃發展。

另一賽場「戰牆國際塗鴉賽」同樣引爆關注，10名來自法國、荷蘭、韓國、泰國、香港及台灣選手進入決賽，現場超過60米巨幅戰牆即席創作，街頭符號語彙融入畫布，呈現塗鴉藝術多元風貌，吸引觀眾駐足欣賞拍照，成為藝術祭的另一亮點。

經過2天激烈競賽，得獎名單出爐~

★國際街舞大賽，地板項目「Breaking 3對3」共75組選手報名，來自日本的Air headz隊伍榮獲冠軍、senyou lavor隊伍獲得亞軍；全舞風「All Style 2對2」共75組選手參賽，分別是冠軍House of Akuma、亞軍Freaky Dicky。

★戰牆國際塗鴉賽初選共56組選手報名，10名參賽者進入決賽，最後由來自泰國的Crude奪冠。

★極限滑板賽共133位選手報名，由余易哲獲頒「大招賽MVP」；「極限加速賽」由藍禹宸榮獲冠軍、李艾宸獲得亞軍、鄭安哲獲得季軍；「道具卡招賽」前三名分別為余易哲、姜承佑及李浩。

★武鈴之戰共292組選手報名，「BATTLE賽」由陳力銘榮獲冠軍；「極限挑戰公開賽」由劉曜熙榮獲冠軍、來自日本的矢野敦獲得亞軍；「極限挑戰兒童組」獲獎分別為冠軍王少辰、亞軍謝杰恩。

一棟會跳舞的建築？由宜蘭在地團隊ilaLan實驗場特別為藝術祭策劃，融合戲劇、聲音、街舞與DJ的跨域展演作品「錯位匯流：身體城市夢」今下午2時及晚間7時在中興文創56號建物演出，以行為藝術張力結合潮流節奏的律動，與觀眾即時互動。

滑板賽事「極限挑戰兒童組」，選手不畏障礙關卡，加速闖關。圖／文化局提供
「All Style 2對2」冠軍隊伍House of Akuma。圖／文化局提供
極限滑板「大招」賽，選手從高台出發越過障礙，完美出擊。圖／文化局提供
「Breaking 3對3」由來自日本的Air headz榮獲冠軍。圖／文化局提供
「武鈴之戰」BATTLE賽，選手展現高難度招式。圖／文化局提供
戰牆國際塗鴉賽初選共56組選手報名，10名參賽者進入決賽，最後由來自泰國的Crude奪冠。圖／文化局提供
「All Style 2對2」精彩賽況，來自日本的Bgirl選手做出高難度地板動作。圖／文化局提供
街舞 日本 觀眾

