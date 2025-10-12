南方澳漁港年清逾5千噸垃圾 高效率清潔船助淨港

宜蘭南方澳漁港每年清出逾5000噸垃圾，以往都以人員操作漁筏打撈垃圾，效率不佳；漁會獲中央補助，在縣府協助下，開發出搭載汽油引擎清潔船，大幅增加淨港作業效率。

南方澳位於宜蘭縣蘇澳港南側，漁獲量豐富，為台灣3大漁業重鎮之一，此處有3個漁港及漁市，據蘇澳區漁會統計，每年陸域及水域可清出5000餘噸垃圾，種類更是繁多，有廢棄漁網、廢棄漁具、漁船纜繩、油漆罐，甚至有玻璃纖維船體、損壞漁業機具，有時還必須動用抓夾車清運。

海域部分，過往都仰賴以人員操作漁筏打撈垃圾，但效率不佳，為解決效率問題，蘇澳區漁會獲中央補助，在宜蘭縣政府協助下，斥資新台幣197萬元，開發出搭載汽油引擎的清潔船，已在9月25日下水啟用。

宜蘭縣海洋及漁業發展所長吳帛芸，今天接受中央社記者電訪表示，新的清潔船可加速清除港區及鄰近海域海漂垃圾，期盼讓南方澳漁港更加潔淨。

吳帛芸說，縣府今年在南方澳漁港舉辦聯歡活動時，同步向漁民、漁工宣導不得將垃圾棄置在港區海域，違者可依漁港法，裁罰3萬元至15萬元；此外，港區並設立告示牌，呼籲遊客遵守告示。

蘇澳區漁會指出，漁港垃圾可能是漁民整理網具時所產生的廢棄漁網，也可能是隨海流漂進港內，漁會除持續向漁民宣導勿將垃圾投入港內，也希望藉由新開發清潔船，增加垃圾清潔效率。