林孝信基金會請阿卡界教父等大咖指導 宜蘭4支優秀阿卡團挺進全國賽

林孝信文化基金會在宜蘭推動「阿卡貝拉人聲合唱培育計畫」，前進校園成立社團，特別請到阿卡音樂界教父朱元雷老師、歐開合唱團藝術總監賴家慶統籌培訓計畫，挹注軟硬體資源，2年來成果滿滿，有4組菁英團隊挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽，10月25日將代表宜蘭出賽。

給資源、給舞台，邀請一流阿卡音樂界大師指導。林孝信文化基金會2023年起在宜蘭展開培育計畫，除了朱元雷及賴家慶啟蒙導師，更邀請包括韓國超人氣頂尖樂團Narin和Zenith、西班牙雷歐亞少年合唱團、瑞典AORA人聲樂團等國際級團隊到宜蘭演出，除了讓民眾近距離感受世界級音樂魅力，也讓學員從不同國家、不同風格的專業指導汲取經驗，拓展視野。

為了讓阿卡團登台演出，基金會請到蘇打綠樂團團長何景揚（阿福）以豐富的演唱會巡演與策展經驗，首次籌辦一場成果演出，還在暑假期間舉辦為期兩天「阿卡共識營」，把阿卡生力軍集中在蘭燈空間訓練，模擬舞台演出氛圍。

成果展10月3日在新月老樹廣場舉行，集結蘭陽女中、羅東高中、羅東高商、羅東高工等校的阿卡貝拉社團及「蘭燈聲納」阿卡團開唱，並邀請知名人聲樂團「尷尬美聲」與「留聲樂團」加碼演出，博得滿堂采；其中社會組「蘭燈聲納」，是基金會為了讓畢業生銜接學習所特別成立的團。

「這一批孩子很幸福」，阿福表示，兩年來基金會投入資源，讓宜蘭有志學音樂的孩子在家鄉就能接觸高水準演出，並透過音樂沙龍、大師工作坊等理解多元音樂發展，這群孩子在求學階段，就有人願意陪伴並為他們付出。

基金會支持學生參與全國賽事，去年遴選3組菁英團隊參加「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」成功闖進決賽奪下銅牌，今年有4組團隊挺進決賽，包括羅東高中Tune’s Day、蘭陽女中Siri蘭卡、羅東高商與高工組成的「燒聲人聲樂團」、社會組的蘭燈聲納代表出賽，期待宜蘭團隊能有亮眼表現。