快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

林孝信基金會請阿卡界教父等大咖指導 宜蘭4支優秀阿卡團挺進全國賽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東高商的燒聲人聲樂團，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
羅東高商的燒聲人聲樂團，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供

林孝信文化基金會在宜蘭推動「阿卡貝拉人聲合唱培育計畫」，前進校園成立社團，特別請到阿卡音樂界教父朱元雷老師、歐開合唱團藝術總監賴家慶統籌培訓計畫，挹注軟硬體資源，2年來成果滿滿，有4組菁英團隊挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽，10月25日將代表宜蘭出賽。

給資源、給舞台，邀請一流阿卡音樂界大師指導。林孝信文化基金會2023年起在宜蘭展開培育計畫，除了朱元雷及賴家慶啟蒙導師，更邀請包括韓國超人氣頂尖樂團Narin和Zenith、西班牙雷歐亞少年合唱團、瑞典AORA人聲樂團等國際級團隊到宜蘭演出，除了讓民眾近距離感受世界級音樂魅力，也讓學員從不同國家、不同風格的專業指導汲取經驗，拓展視野。

為了讓阿卡團登台演出，基金會請到蘇打綠樂團團長何景揚（阿福）以豐富的演唱會巡演與策展經驗，首次籌辦一場成果演出，還在暑假期間舉辦為期兩天「阿卡共識營」，把阿卡生力軍集中在蘭燈空間訓練，模擬舞台演出氛圍。

成果展10月3日在新月老樹廣場舉行，集結蘭陽女中、羅東高中、羅東高商、羅東高工等校的阿卡貝拉社團及「蘭燈聲納」阿卡團開唱，並邀請知名人聲樂團「尷尬美聲」與「留聲樂團」加碼演出，博得滿堂采；其中社會組「蘭燈聲納」，是基金會為了讓畢業生銜接學習所特別成立的團。

「這一批孩子很幸福」，阿福表示，兩年來基金會投入資源，讓宜蘭有志學音樂的孩子在家鄉就能接觸高水準演出，並透過音樂沙龍、大師工作坊等理解多元音樂發展，這群孩子在求學階段，就有人願意陪伴並為他們付出。

基金會支持學生參與全國賽事，去年遴選3組菁英團隊參加「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」成功闖進決賽奪下銅牌，今年有4組團隊挺進決賽，包括羅東高中Tune’s Day、蘭陽女中Siri蘭卡、羅東高商與高工組成的「燒聲人聲樂團」、社會組的蘭燈聲納代表出賽，期待宜蘭團隊能有亮眼表現。

學生說，「原本只因喜歡唱歌才加入社團，沒想到能站上大舞台，甚至挑戰全國比賽」；有些高三畢業生堅持假日歸隊參與培訓，不放棄寶貴機會。林孝信文化基金會對於宜蘭音樂氛圍逐漸活絡感到欣慰，未來依然持續整合各方資源，努力向音樂城市的願景邁進。

首場「宜蘭阿卡貝拉聯合成果展」日前圓滿落幕，呈現林孝信文化基金會長期推動在地音樂教育，從校園扎根到社區發展的完整成果。圖／基金會提供
首場「宜蘭阿卡貝拉聯合成果展」日前圓滿落幕，呈現林孝信文化基金會長期推動在地音樂教育，從校園扎根到社區發展的完整成果。圖／基金會提供
蘭陽女中的Siri蘭卡，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
蘭陽女中的Siri蘭卡，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
社會組的蘭燈聲納阿卡團，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
社會組的蘭燈聲納阿卡團，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
邀請知名的人聲「留聲樂團」在成果展加碼演出。圖／基金會提供
邀請知名的人聲「留聲樂團」在成果展加碼演出。圖／基金會提供
集結各組VP上台即興演出，為活動帶入最高潮。圖／基金會提供
集結各組VP上台即興演出，為活動帶入最高潮。圖／基金會提供
羅東高中的Tune’s Day，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
羅東高中的Tune’s Day，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
羅東高工的燒聲人聲樂團，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
羅東高工的燒聲人聲樂團，挺進「台灣盃現代阿卡貝拉大賽」決賽。圖／基金會提供
有「台灣阿卡教父」美譽的朱元雷老師（左）與「歐開合唱團」的藝術總監賴家慶（右），是宜蘭阿卡貝拉音樂培訓計畫重要的幕後推手。圖／基金會提供
有「台灣阿卡教父」美譽的朱元雷老師（左）與「歐開合唱團」的藝術總監賴家慶（右），是宜蘭阿卡貝拉音樂培訓計畫重要的幕後推手。圖／基金會提供
邀請知名人聲樂團「尷尬美聲」在成果展中演出。圖／基金會提供
邀請知名人聲樂團「尷尬美聲」在成果展中演出。圖／基金會提供
蘇打綠樂團團長、同時也是基金會董事之一的何景揚（阿福），負責統籌成果展的演出規劃。圖／基金會提供
蘇打綠樂團團長、同時也是基金會董事之一的何景揚（阿福），負責統籌成果展的演出規劃。圖／基金會提供

音樂 宜蘭 樂團

延伸閱讀

國慶連假收假日連3追撞事故釀回堵 下午11壅塞路段曝光

影／萊萊磯釣場海域潛水失蹤...漁船尋獲3女抓漁網 宜蘭安全上岸

雙十國慶日 饒慶鈴：面對天災 我們始終團結一心

顏正國罹癌驟逝！「角頭」4大咖男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

相關新聞

台東池上與北海道美瑛町締盟 最美稻田與絕美丘陵的浪漫邂逅

台東池上獲國際認證的慢活鄉鎮之一，池上鄉長林建宏受邀前往日本北海道美瑛町參加地域共生觀光論壇，會中發表專題演講，並代表池...

林孝信基金會請阿卡界教父等大咖指導 宜蘭4支優秀阿卡團挺進全國賽

林孝信文化基金會在宜蘭推動「阿卡貝拉人聲合唱培育計畫」，前進校園成立社團，特別請到阿卡音樂界教父朱元雷老師、歐開合唱團藝...

宜蘭潮流文化藝術祭吸引全球頂尖舞者齊聚 街舞水準直逼國際賽事

宜蘭縣政府接連2天在中興文創園區主辦宜蘭潮流文化藝術祭，最受矚目的「國際街舞大賽」點燃戰火，吸引來自台灣、日本、韓國及歐...

基隆新市政大樓改建民代憂「京華城」翻版 市府：廉政平台監督

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做...

影／汽油引擎超強「漁港清潔船」投入南方澳打撈 1年至少清5噸垃圾

宜蘭南方澳漁港是台灣3大漁港之一，500多艘漁船，同時也是國內知名觀光漁港，針對惱人的港區水面廢棄垃圾，不但影響航行安全...

基隆107處社區關懷據點 多元課程音樂、運動、說故事各具特色

基隆市七行政區共有157里，市府社會處與社區里辦打造綿密的照顧關懷網絡，到目前已設有107處社區照顧關懷據點，提供多元健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。