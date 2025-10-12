台東池上與北海道美瑛町締盟 最美稻田與絕美丘陵的浪漫邂逅

台東池上獲國際認證的慢活鄉鎮之一，池上鄉長林建宏受邀前往日本北海道美瑛町參加地域共生觀光論壇，會中發表專題演講，並代表池上鄉與美瑛町締結友好協議，他表示，「丘之美景」與「稻之美學」攜手，將在觀光、文化與地方創生等領域展開深度交流及合作。

美瑛町境內多高山、丘陵，青池和四季彩之丘成為北海道著名的觀光勝地，天然美景吸引不少遊客及廣告取景。

池上鄉長林建宏此行在台灣團隊北海道開設的緩慢旅宿接受美瑛町町長角和浩幸招待用餐，全體員工皆來自台灣，在異鄉感受熟悉的熱情與款待，另前往美瑛町著名的青池參觀，他感嘆青池「美到極點」。

林建宏昨以「守護地方生活的觀光」為題發表演說，分享池上發展永續旅遊與社區營造的實踐成果。會後，在台北駐日經濟文化代表處札幌分處長粘信士見證下，林建宏代表池上鄉與美瑛町町長角和浩幸（Sumiyoshi Kakuwaka）共同簽署友好城市交流協議書，象徵兩地正式建立友好關係。

角和浩幸指出，美瑛町與池上在風土、農業與觀光理念上有許多共通點，期待友好締結深化兩地人民情誼，共同打造以地方生活為核心的永續觀光典範。