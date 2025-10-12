快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆新市政大樓改建民代憂「京華城」翻版 市府：廉政平台監督

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更模式興建。記者游明煌／攝影
基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更模式興建。記者游明煌／攝影

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，預計吸投資51億元，年底前計畫公告招商。民代質疑有利於投資方不利市民，擔心恐成京華城翻版。市府說明，公辦都更案一切均依法辦理，成立廉政平台監督。

市府上月底到議會召開新市政大樓專案報告第二次會議，市議員鄭文婷說，現址改建成為「雙子星大樓」，到底怎麼分才公平，市府如分回較小的建物，無法將散落各地的局處全納入，與興建新市政大樓目標違背，無法達到改建目的。

鄭文婷表示，容積率、建坪如何分配，市府都沒有未說明清楚，規畫有利於投資方，而不是市民，令人擔憂。市府不用可主導的BOT方式，要用「都更合建」操作，事實上如同白送大樓給建商，喪失土地所有權，擔心圖利建商恐如「京華城翻版」。

針對外界關切「新市政大樓開發案」相關疑慮，基隆市政府都市發展處長謝孝昆說，新市政大樓公辦都更案一切均依法辦理，為求公開透明，已由政風處邀集地檢署、調查局成立廉政平台，召開聯繫會議審視相關招商文件資料。議會亦組成專案小組進行監督。

相關疑慮都發處會審慎在廉政平台妥善說明，並將相關會議資料於都發處網站公開供外界審視，請大家相信廉政平台機制公正性。

市府指出，基地面積約1327坪，可開發總樓地板面積約1.8萬坪，土地權屬100％為基隆市政府所有，市府擬規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回辦公大樓。

市府評估如自行興建約需經費逾50億元，考量未來有基隆捷運建設經費需求龐大，決定採公私協力徵求投資者引入資金，以公私協力來完成市政大樓改建。

政大 基隆捷運 廉政

延伸閱讀

謝國樑海洋廣場帶動唱慶雙十 綠議員失望：怎不是升旗典禮？

影／謝國樑近3月公私行程請休16日...議員關切 市府：均依規辦理

基隆罷綠議員案 7被告都判有罪 張淵翔褫奪公權2年 無緣2026選戰

基隆罷綠議員觸法 吳國勝、張淵翔等7人被判有罪 但都獲宣告緩刑

相關新聞

基隆新市政大樓改建民代憂「京華城」翻版 市府：廉政平台監督

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做...

影／汽油引擎超強「漁港清潔船」投入南方澳打撈 1年至少清5噸垃圾

宜蘭南方澳漁港是台灣3大漁港之一，500多艘漁船，同時也是國內知名觀光漁港，針對惱人的港區水面廢棄垃圾，不但影響航行安全...

基隆107處社區關懷據點 多元課程音樂、運動、說故事各具特色

基隆市七行政區共有157里，市府社會處與社區里辦打造綿密的照顧關懷網絡，到目前已設有107處社區照顧關懷據點，提供多元健...

成本逾3億元？暖暖區公所屋齡43年 擬改建複合大樓

基隆暖暖區公所大樓屋齡已有43年，辦公空間不足、設備老舊，尤其沒地方停汽機車，民代建議整合周邊私有地啟動公辦都更。市府表...

基隆潮嚮漁光市集明還有1天 八斗子海派漁村文創、美食

「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題，結合海洋情境展覽、海洋美食市集、海廢創作、...

台灣首艘跨島嶼、跨文化航海之舟11月下水 即日起推命名活動

台東縣原住民族部落大學打造1艘融合阿美族、雅美（達悟）族與關島查莫洛族造船技藝的「跨島嶼南島船」，即將於11月15日舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。