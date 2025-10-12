基隆新市政大樓改建民代憂「京華城」翻版 市府：廉政平台監督

基隆市政府在中正路舊公車修理場規畫建新市政大樓，將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓，預計吸投資51億元，年底前計畫公告招商。民代質疑有利於投資方不利市民，擔心恐成京華城翻版。市府說明，公辦都更案一切均依法辦理，成立廉政平台監督。

市府上月底到議會召開新市政大樓專案報告第二次會議，市議員鄭文婷說，現址改建成為「雙子星大樓」，到底怎麼分才公平，市府如分回較小的建物，無法將散落各地的局處全納入，與興建新市政大樓目標違背，無法達到改建目的。

鄭文婷表示，容積率、建坪如何分配，市府都沒有未說明清楚，規畫有利於投資方，而不是市民，令人擔憂。市府不用可主導的BOT方式，要用「都更合建」操作，事實上如同白送大樓給建商，喪失土地所有權，擔心圖利建商恐如「京華城翻版」。

針對外界關切「新市政大樓開發案」相關疑慮，基隆市政府都市發展處長謝孝昆說，新市政大樓公辦都更案一切均依法辦理，為求公開透明，已由政風處邀集地檢署、調查局成立廉政平台，召開聯繫會議審視相關招商文件資料。議會亦組成專案小組進行監督。

相關疑慮都發處會審慎在廉政平台妥善說明，並將相關會議資料於都發處網站公開供外界審視，請大家相信廉政平台機制公正性。

市府指出，基地面積約1327坪，可開發總樓地板面積約1.8萬坪，土地權屬100％為基隆市政府所有，市府擬規畫透過公私協力模式公辦都市更新，市府提供土地，興建經費由投資人負擔，市府可分回辦公大樓。

市府評估如自行興建約需經費逾50億元，考量未來有基隆捷運建設經費需求龐大，決定採公私協力徵求投資者引入資金，以公私協力來完成市政大樓改建。