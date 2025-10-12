影／汽油引擎超強「漁港清潔船」投入南方澳打撈 1年至少清5噸垃圾

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳區漁會全新打造的「漁港清潔船」動力來自汽油，船身輕盈，可增加船速及轉換速度，省時省力，大幅提升垃圾清除量，預估每年至少可清出5噸漁港垃圾。圖／蘇澳區漁會提供
宜蘭南方澳漁港是台灣3大漁港之一，500多艘漁船，同時也是國內知名觀光漁港，針對惱人的港區水面廢棄垃圾，不但影響航行安全，也造成髒亂臭味。蘇澳區漁會最近添購全新「漁港清潔船」投人清撈，這個月連假特多，汽油引擎動能的清潔船確實提升清理效能。

蘇澳區漁會統計，南方澳漁港垃圾來自於漁民整理網具時的廢棄漁網、居家垃圾、東北季風吹落漁港的廢棄物或遊客亂丟垃圾，這些廢棄物若不清除，有礙觀瞻，更影響漁船出入漁港的安全，但問題是廢棄垃圾的增加數量非常快，必須更有效清除。

過去清潔漁港垃圾只能靠人力駕駛竹筏，效率不佳，蘇澳區漁會獲得中央補助並在宜蘭縣政府協助下，開發一艘使用船外機的「漁港清潔船」，這個月投入清運。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，這艘清潔船的動力來自汽油，船身不大且輕盈，可以增加船速及機動轉換速度，省時省力，大幅提升垃圾清除量，預估每年至少可以清出5噸垃圾。

連假期間，南方澳商家、香火鼎盛的宮廟及情人灣等知名風景區都湧入大量遊客，漁港清潔船努力工作清除垃圾。蘇澳區漁會籲請漁民不要把廢棄網具或垃圾往港裡面丟，除了靠公部門清理，民眾、居民和漁民共同發揮公德心，才是能夠維持環境整潔的重要關鍵。

