基隆107處社區關懷據點 多元課程音樂、運動、說故事各具特色

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆已成立107處社區關懷據點，多元課程有音樂、運動、說故事等各具特色。圖／社會處提供

基隆市七行政區共有157里，市府社會處與社區里辦打造綿密的照顧關懷網絡，到目前已設有107處社區照顧關懷據點，提供多元健康促進課程如音樂、帶動唱、圖卡說故事等，各有特色，為中央明年推動長照3.0政策預作準備，期盼成為長輩第二個家。

截至今年8月底，基隆市65歲以上高齡人口為7萬8863人，占全市總人口數比例21.7%，到目前已設有107處社區照顧關懷據點，社會處與社區里辦打造綿密的照顧關懷網絡，讓長者有活動場域，也有課程可上，提供長者在地安老健康生活。

市府社會處長楊玉欣說，社區照顧關懷據點安排豐富的課程，讓長者可以終身學習，透過與他人的互動，也照顧到自己人際關係的健康。到據點也可以擔任志工為他人服務，在據點可以和鄰居、朋友一起吃飯、學習與出遊。

中正區中正社區是第105處社區照顧關懷據點，中正社區發展協會理事長劉柏宏表示，他經營的麵店將交棒給兒子。看到社區內很多長輩來參與，思考如何將社區的凝聚力重新建立起來。

中山區新建社區照顧關懷據點近日還入圍社區金點之星團體獎，志工主動查找出需要服務的長者，讓長者走進據點參與，營造適合長輩的環境。

長者在中正區平寮社區照顧關懷據點，大家拿著圖卡互相討論、 說故事、分享人生經驗，長者都覺得很有意思，運用表達性藝術治療的多元媒介，用繪畫、心理圖卡等方式體驗與分享。

有的據點用音樂來帶動長者學習打擊樂器，刺腦部及身體的活動，教導簡單的樂器演奏歌曲，藉由音樂情境，融入肢體動作，活絡課堂氛圍，天愛關懷據點的音樂輔療課程很受歡迎。

