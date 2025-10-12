成本逾3億元？暖暖區公所屋齡43年 擬改建複合大樓

基隆暖暖區公所大樓屋齡已有43年，辦公空間不足、設備老舊，尤其沒地方停汽機車，民代建議整合周邊私有地啟動公辦都更。市府表示，考量民眾需求，計畫改建為複合式多功能大樓，屆時會有停車場、商業空間、辦公中心和住宅等。

暖暖區公所位在源遠路和暖暖街路口，近暖暖街商店，電梯等設施老舊，附近車位一位難求，連機車都沒有位置可停，常四處違停周邊，民眾反映停車及洽公空間都嚴重不足，十分不方便。

議員陳冠羽表示，暖暖公所改建案從早期研究「異地遷建」，一路走向目前的「原址公辦都更」，成本從1億多漲到超過3億，可預期財務負擔恐成推動的最大阻力。如果要用公辦都更方式推動，就必須整合周邊私有公共設施用地，才能真正帶動暖暖核心區發展，換取足夠公有面積，改善長年公共資源不足問題。

陳冠羽說，下月若要開地主說明會，就該提具體方案，例如模擬回饋比例20%、25%、30%等三種情況，比較私有地主與市府的權益變化，且要考量市地重劃後為公有用地後，地主權益已經受損，不該再剝第二層皮，應合理爭取回饋比例下修。

市府指出，考量當地民眾需求，將原址改建，區公所基地面積只有276坪，會結合周邊市場用地辦公辦都更，興建複合式多功能大樓，也會研議公共設施等方案。